Mercato ASSE : Un imposant défenseur suivi en Autriche

L’ASSE construit sa défense où plusieurs départs ont été enregistrés. Un ancien arrière de l’AJ Auxerre est visé en Autriche pour renforcer ce secteur de jeu qui a été défaillant la saison dernière.

Mercato : L’ASSE fonce sur Serge-Philippe Raux-Yao

La cellule de recrutement de l’ASSE est très active en ce moment. Elle doit trouver de nouveaux joueurs pour renforcer l’équipe stéphanoise reléguée en Ligue 2 et dont l’effectif est réduite à la suite de nombreux départs.

Deux défenseurs centraux : Yunis Abdelhamid et Anthony Briançon ont quitté les Verts à l’issue de leur contrat. Mickaël Nadé et Dylan Batubinsika pourraient également partir cet été. Ils ont des envies d’ailleurs depuis la descente de l’AS Saint-Etienne en deuxième division.

Pour les remplacer, les recruteurs stéphanois prospectent un partout avec l’aide leur outil data.

Et leur récente trouvaille se nomme Serge-Philippe Raux-Yao. Il fait partie des nombreux joueurs supervisés, selon les informations de Peuple-Vert, pour renforcer l’équipe d’Eirik Horneland.

Qui est Serge-Philippe Raux-Yao ?

Serge-Philippe Raux-Yao (28 ans) est un solide et imposant défenseur central (1,97 m). Il a été formé en partie à l’Entente Sannois Saint-Gratien, puis à l’AJ Auxerre. Après trois saisons (2017-2020) au sein de l’équipe réserve de l’AJA, le natif de Pontoise a quitté le club icaunais avec lequel il avait joué un seul match en professionnelle, en Coupe de France en novembre 2019.

Il avait ensuite rejoint le FC Bruges (2020-2022), puis était revenu en France à Rodez AF où il avait passé deux saisons (2022-2024) en Ligue 2. Il totalise 82 matchs dans cette division où l’ASSE va évoluer cette saison.

En juillet 2024, le Franco-Ivoirien s’est engagé avec le Rapid Vienne en première division en Autriche. Il s’est imposé dans le championnat autrichien dès sa première saison. Le joueur suivi par l’AS Saint-Etienne a été titulaire à 29 reprises en autant de matchs disputés en Bundesliga la saison dernière.

Il a également été titulaire 10 fois en 10 matchs de l’UEFA Ligue Conférence. Serge-Philippe Raux-Yao est lié au club autrichien jusqu’en juin 2028. Selon Transfermarkt, il est évalué à 5 M€.