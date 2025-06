Mercato OM : Accord pour Hamza Igamane à une condition

À propos de l'auteur, Timothée Jean

Je suis Gnépa Timothée. Après l'obtention de ma licence en Gestion des Ressources humaines, j'ai fait un virage professionnel en 2017 en rejoignant la rédaction de Foot sur 7, un média du groupe français Média Sur 7. Je me suis spécialisé dans le traitement des informations du Real Madrid et le FC Barcelone, deux mastodontes du football européen. Au fil des années, j'ai décidé de me concentrer davantage sur l'actualité de l'Olympique de Marseille, un club dynamique en termes d’information. Ma passion pour le football, mon affection pour l'OM et mon envie de partager les analyses et les dernières nouvelles du club phocéen comblent mes journées. Suivez-moi sur foot-sur7.fr pour ne manquer aucun de mes sujets.