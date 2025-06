Stade Rennais : Loïc Désiré fait une promesse au SRFC !

Le nouveau directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré prépare de nombreux changements à Rennes pour permettre au club breton de retrouver sa gloire d’antan.

Le nouveau directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré a étalé ce qu’il est venu faire à Rennes. Le dirigeant rennais a indiqué que beaucoup de joueurs moins performants vont quitter le Roazhon Park cet été pour se relancer ailleurs.

« Ce n’est pas facile mais je viens en connaissance de cause. La situation était très claire quand j’ai rencontré le propriétaire et le président… Mais je viens avec beaucoup de motivation, d’envie et de montrer qu’on va bâtir un groupe restreint et compétitif pour se rapprocher de la Coupe d’Europe et des ambitions du Stade Rennais. Aujourd’hui il reste à peu près quarante joueurs sous contrat, on finira à 22 ou 24. », a-t-il expliqué devant la presse à la Piverdière ce mardi 24 juin 2025.

Loïc Désiré est décidé à faire feu de tout bois pour mettre en place une équipe compétitive pour la saison prochaine. L’objectif de l’ancien responsable du recrutement du RC Strasbourg est de permettre au Stade Rennais de retrouver l’Europe à la fin de la saison prochaine.

« Ma motivation ? On a une propriété forte, avec un objectif de retrouver la Coupe d’Europe. J’en fais un challenge personnel. Ça passera par des étapes : réduire le groupe parce qu’on a beaucoup de joueurs, mais on est confiant. On est tous alignés avec le coach (Habib Beye) et le président (Arnaud Pouille). », a-t-il promis.

Les relations sont bonnes entre les dirigeants du SRFC et le tacticien de l’équipe, Habib Beye. Tout le monde s’active pour l’atteinte de cet objectif.