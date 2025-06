Mercato : Monaco fonce sur un cadre du Stade Rennais !

Une recrue hivernale du Stade Rennais suscite l’intérêt de l’AS Monaco. Les dirigeants monégasques et le gardien de but sont en négociation.

Mercato Stade Rennais : Monaco lorgne une recrue hivernale du SRFC

Le Stade Rennais est en danger pour son gardien de but, Brice Samba pendant ce mercato estival. L’AS Monaco flaire le coup et pourrait le déloger de Rennes six mois après son arrivée en provenance du RC Lens. Selon les informations de l’insider, Mohamed Toubache-Ter, l’international tricolore est sur la short-list des Monégasques cet été.

Lire aussi : Stade Rennais : Loïc Désiré fait une promesse au SRFC !

À voir Mercato PSG : Un départ inattendu au PSG ?

Les dirigeants de l’AS Monaco lui font des yeux doux depuis quelques jours et auraient déjà entamé des discussions avec l’entourage du gardien de but français. Brice Samba serait aussi chaud pour rejoindre le club de la Principauté afin de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. La direction du Stade Rennais ouvre la porte au départ de Brice Samba. Si ce dernier décide de partir, il ne sera pas retenu.

Lire aussi : Mercato : Le Stade Rennais touche au but pour Shomurodov

Brice Samba est un titulaire indiscutable dès son arrivée au Stade Rennais. Il a évincé Steve Mandanda du poste de gardien de but numéro 1 du SRFC. Il a disputé 18 matches avec le club breton cette saison. Sa valeur est évaluée à 12 millions d’euros par Transfertmarkt.