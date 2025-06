OL : Les raisons de la rétrogradation de Lyon par la DNCG

En attendant la notification officielle des motivations de la DNCG à l’OL, au sujet de la rétrogradation administrative du club en Ligue 2, les raisons principales de la décision de l’instance de la LFP sont connues.

DNCG : L’OL va faire appel de la rétrogradation en Ligue 2

L’OL jouera en Ligue 2 la saison prochaine. C’est la décision rendue par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), mardi, à l’issue de l’audition de John Textor, dans le cadre du réexamen de la situation financière du club rhodanien. En réaction à la lourde sanction du gendarme financier de la Ligue de football professionnel, le président l’Olympique Lyonnais a annoncé un recours en appel. Il s’étonne également de cette décision lourde de conséquences !

« L’OL prend acte de la décision incompréhensible rendue par la DNCG et confirme qu’il fera immédiatement appel », a-t-il annoncé, tout en s’étonnant du verdict rendu par l’instance. « Avec des fonds démontrés […], nous ne comprenons sincèrement pas comment une décision administrative a pu reléguer un si grand club français ».

La vente de Crystal Palace et l’entrée en bourse d’EFG ne sont pas effectives

Mais contrairement à ce que l’OL avance, la DNCG estime que la direction du club n’a pas apporté des garanties suffisantes pour soutenir son bilan financier. Plus concrètement, la vente des parts d’Eagle Football à Crystal Palace n’est pas encore officielle et les 40 M€ qui devraient renflouer les comptes de Lyon ne semblent donc pas disponibles. L’entrée du groupe à la bourse de New York et ses retombées financières ne sont également pas effectives.

Interrogation sur les droits économiques des joueurs de Botafogo détenus par Lyon

Ces informations sont confirmées par L’Équipe, qui estime la dette de l’OL à 175 M€. « Ces sommes pourraient ne pas être arrivées à l’instant T », indique le quotidien sportif. Quant à Olympique et Lyonnais, il évoque le montage financier concernant les droits économiques de certains joueurs de Botafogo, tels que Thiago Almada, Luiz Henrique ou encore Igor Jesus, qui sont détenus par l’OL. Selon le média spécialisé, « ce procédé ne serait pas franchement au goût du gendarme, qui s’interroge également sur la confiance que peut encore avoir ARES envers John Textor ».

La DNCG attend de l’argent frais

Même s’il a déclaré mardi soir que « grâce aux apports en fonds propres des actionnaires et à la vente de Crystal Palace, la trésorerie de l’OL s’est considérablement améliorée et dispose de ressources plus que suffisantes pour la saison 2025-2026 », l’homme d’affaires américain reconnaît, à mots couverts, que ce n’est pas suffisant et concret.

« Nous ferons appel pour démontrer notre capacité à apporter les ressources nécessaires en termes de trésorerie pour garantir le maintien de l’OL en Ligue 1 », a-t-il indiqué dans le même communiqué officiel. Evidemment, la DNCG attend de John Textor qu’il apporte de l’argent frais dans les comptes de Lyon pour accorder du crédit à son rapport financier.

