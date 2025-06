Mercato PSG : Direction l’Espagne pour Arnau Tenas

Le gardien de but du PSG, Arnau Tenas est annoncé sur le départ pendant ce mercato estival. Un club de Liga veut le recruter.

Mercato PSG : Arnau Tenas sur le départ cet été ?

La direction du PSG dresse déjà la liste des joueurs qui vont quitter le club pendant ce mercato estival. Selon les informations de PSG Inside Actus, le gardien de but espagnol, Arnau Tenas est concerné. Le jeune portier aurait demandé à ses dirigeants d’être prêté à un autre club cet été pour avoir de temps de jeu.

L’ancien gardien de but du FC Barcelone cherche un nouveau point de chute afin de continuer à travailler et progresser. En raison de la forte concurrence à son poste, son temps de jeu est limité. Il est en troisième position dans la hiérarchie des gardiens de but du Paris SG. Lors du dernier mercato hivernal, certains clubs ont flairé le coup.

Selon L’Équipe, les dirigeants du Stade Rennais ont coché le nom de Arnau Tenas pour succéder à Steve Mandanda, mais le dossier n’a pas connu un succès. Un nouveau prétendant débarque cet été pour déloger le gardien de but parisien. Le Girona se positionne pour l’accueillir et lui donner plus de temps de jeu.

L’entraîneur du club de la capitale, Luis Enrique aurait donné son OK pour le départ du crack espagnol. Arnau Tenas est évalué à 3 millions d’euros. Cette saison, il a disputé deux matches avec le Paris Saint-Germain.

