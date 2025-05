Mercato PSG : L’avenir d’Arnau Tenas scellé !

Le gardien de but espagnol, Arnau Tenas et les dirigeants du PSG sont en pleine négociation pour une prolongation de son contrat.

Mercato PSG : Arnau Tenas va-t-il rester à Paris cet été ?

Rebondissement pour l’avenir d’Arnau Tenas au PSG. En octobre dernier, PSG Inside Actus a révélé que le gardien de but espagnol figure sur la liste des potentiels départs lors du dernier mercato hivernal. « Senny Mayulu, Arnau Tenas et Beraldo pourraient être prêtés six mois cet hiver. Les trois seront remplacés en cas de départ, surtout le défenseur central… », a écrit la source sur X.

L’Équipe a aussi indiqué que le Stade Rennais a voulu le recruter cet hiver pour remplacer Steve Mandanda. Les dirigeants du Stade Rennais se seraient renseignés sur la situation du portier catalan, mais sans déposer une offre concrète sur la table des dirigeants parisiens.

Malgré les rumeurs, Arnau Tenas n’a pas bougé avant la fermeture du marché des transferts. Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov dans la hiérarchie des gardiens de but, l’Espagnol ne dispose que de très peu de temps de jeu. Cette saison, il a disputé seulement 2 matchs toutes compétitions avec le PSG contre Espaly (4-2) en Coupe de France et Montpellier (4-1) en Ligue 1.

Malgré cette situation, le joueur serait prêt à rester à Paris. Selon le journal Sport, le club de la capitale et Arnau Tenas ont entamé des négociations pour une prolongation de son bail. Son contrat actuel prend fin en 2026. Si tout se passe bien, l’ancien crack du FC Barcelone va poursuivre son aventure avec les Parisiens.