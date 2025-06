Mercato : L’ASSE fonce sur un défenseur très convoité

LASSE s’est lancée sur la piste menant vers un jeune défenseur très convoité en Italie. Il s’agit d’un joli coup, car le joueur sénégalais est libre de tout engagement depuis cet été.

Mercato : L’ASSE tente de recruter Serigne Fallou Diouf

L’ASSE est très active sur le marché des transferts cet été. Elle a lancé son mercato en recrutant Mahmoud Jaber et Lassana Traoré, mais aussi Irvin Cardona et Maxime Bernauer dont les options d’achat ont été levées.

Une nouvelle piste des Verts est révélée par Foot Mercato. Elle mène vers Serigne Fallou Diouf de Génération Foot au Sénégal. La source assure que les Stéphanois sont parmi le nombreux courtisans du polyvalent défenseur central.

Ils se sont mis sur les rangs dès que le joueur de 18 ans a été déclaré libre de tout engament par la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL). En effet, il était en conflit avec son club formateur, qui assurait qu’il était sous contrat jusqu’en juin 2028.

Forte concurrence italienne pour l’AS Saint-Etienne

Libre de signer avec le club de son choix, Serigne Fallou Diouf attire plusieurs clubs, notamment en Italie. Il est la priorité de l’Atalanta Bergame. Il figure également sur les tablettes de l’AS Rome et la Lazio Rome.

L’ASSE doit donc se montrer persuasive face la concurrence de ces grosses écuries de Serie A. Mais le club stéphanois pourrait être un bon tremplin pour l’International U20 sénégalais, pour sa première expérience en Europe.

Il faut rappeler que Serigne Fallou Diouf a été révélé lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN U17) remportée avec les Lionceaux du Sénégal en mai 2023. Depuis cette campagne, son nom est coché par des recruteurs en Europe et son profil et ses performances apparaissent sur les outils data des clubs professionnels.