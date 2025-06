Mercato : Coup de tonnerre ! Olivier Giroud arrive au LOSC !

La montagne n’accouchera pas d’une souris. Après la confirmation de son président Olivier Létang, le LOSC a accéléré pour l’arrivée de l’attaquant français Olivier Giroud, actuellement sous contrat à Los Angeles.

À la recherche de renforts offensifs pour compenser les départs de Jonathan David, Chuba Akpom ou encore Rémy Cabella, les dirigeants de Lille LOSC cherchent à se renforcer dans le secteur offensif. Ce jeudi, dans des propos accordés au journal L’Équipe, Olivier Létang a confirmé l’intérêt des Dogues pour le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France.

« Olivier Giroud est un joueur de très haut niveau qui, depuis 2012, n’a joué que dans de très grands clubs européens, où il a performé. Il est un homme remarquable tout comme sa famille. J’adorerais qu’il nous rejoigne, car il a tout ce que nous recherchons en termes de jeu, d’expérience, d’exigence, mais aussi de valeurs humaines. Mais il appartient à un club et je ne vois pas comment cela pourrait être réalisable », a notamment confié le président du LOSC, Olivier Létang. Mais aux dernières nouvelles, l’ancien attaquant de l’AC Milan serait d’accord pour rejoindre le Domaine de Luchin.

Accord verbal trouvé entre le LOSC et Olivier Giroud

Arrivé gratuitement en juillet 2024, Olivier Giroud pourrait déjà quitter le championnat américain durant ce mercato estival. Selon Foot Mercato, le Champion du Monde 2018 n’apprécierait pas du tout son temps de jeu à Los Angeles.

« Tout juste éliminé de la Coupe du Monde des Clubs avec le Los Angeles FC, l’attaquant de 38 ans veut rejoindre les Dogues pendant l’été », ajoute RMC Sport. L’arrivée de l’ancien attaquant de Montpellier est encore loin d’être bouclée, mais une chose est sûre : les pensionnaires du stade Pierre Mauroy y travaillent activement.

Sous contrat jusqu’en décembre 2025 avec le LAFC, Olivier Giroud attendrait un rendez-vous décisif avec ses dirigeants pour trouver un accord en vue de son départ. Le journaliste Santi Aouna évoque même un accord verbal entre Olivier Létang et Giroud sur la base d’un contrat d’un an plus une seconde saison en option, soit jusqu’en 2027, jusqu’à ses 40ans. Des détails restent à régler. Giroud n’est pas encore Lillois, mais pourrait l’être dans l’espace de deux semaines. Affaire à suivre…