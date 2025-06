Mercat ASSE : Stassin fait son choix parmi ses courtisans

De retour à l’ASSE pour préparer la saison 2025-2026, Lucas Stassin se concentre sur le sportif et non sur son avenir. Il se murmure pourtant qu’il veut rester en Ligue 1 et aurait donné sa parole à un club de l’élite.

ASSE : Lucas Stassin de retour à l’entraînement

Lucas Stassin est revenu à l’entraînement de l’ASSE cette semaine, mais il évite la question sur son avenir depuis son retour. Ayant subi une opération à la cheville pendant la trêve estivale, il s’entraîne individuellement à l’écart du collectif pour l’instant. Néanmoins, le buteur des Verts assure que son retour de blessure se passe sans souci. « Je reprends déjà la course. Je vais commencer à toucher le ballon un peu. On verra quand je serais prêt pour reprendre avec le groupe », a-t-il confié dans l’Inside Match Week.

Mercato : De nombreux clubs veulent le buteur des Verts

Pour l’instant, l’attaquant de 20 ans éviter d’aborder la question de son futur à l’AS Saint-Etienne. Pourtant, la rumeur du mercato d’été assure qu’il ne veut pas jouer en Ligue 2 et il a clairement des envies d’ailleurs. Et les clubs désireux de le recruter sont nombreux. Fort de sa performance de la saison dernière en Ligue 1, soit 12 buts et 5 passes décisives en 28 matchs disputés, Lucas Stassin a attiré l’attention des recruteurs sur lui.

À voir Mercato OGC Nice : Evann Guessand affole la Premier League !

En Premier League, West Ham, Brentford, Watford ou encore Sunderland sont à la lutte pour le recruter. En Allemagne, il est dans les petits papiers de Stuttgart et du RB Leipzig. Au Portugal, le Benfica et Sporting Club apprécient son profil. En Ligue 1, la liste des prétendants de l’international Espoir Belge ne cesse de s’allonger. Profitant de la relégation de l’ASSE en Ligue 2, l’OM, le Paris FC, le LOSC, le RC Strasbourg, le Stade Rennais et le RC Lens lui propose de rester en Ligue 1.

Saint-Etienne : Stassin préfère le RC Lens en Ligue 1

Parmi les clubs du championnat de France, Lucas Stassin aurait une préférence. Selon Walfoot, son choix pencherait en faveur du Racing Club de Lens avec qui il a un accord verbal, à en croire le média belge.

Le club lensois n’est pas pourtant pas qualifié pour l’Europe, contrairement au LOSC et à Strasbourg qui joueront respectivement la Ligue Europa et la Ligue Conférence. Cependant, le numéro 32 de l’équipe de Saint-Etienne serait séduit par le projet du RCL et de son nouvel entraîneur Pierre Sage, comme l’explique la source.

Quant à la Direction stéphanoise, sa position est claire : Lucas Stassin n’est pas sur le marché des transferts. Toutefois, elle reste ouverte aux propositions atteignant 20 M€, soit le double du prix auquel le jeune avant-centre a été recruté à Westerlo (Belgique) fin août 2024.

À voir Mercato : L’OM envoie 5 M€ pour ce phénomène malien !