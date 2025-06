Mercato : Un défenseur de l’ASSE chez un rival de Ligue 2 ?

L’ASSE n’ira pas en Ligue 2 avec tous ses joueurs. Désireux de dégraisser pour dégraisser la masse salariale, les dirigeants stéphanois sont ouverts à la vente de certains cadres. Des éléments moins en vue devraient aussi plier bagage durant ce mercato estival.

Mercato : Le SC Bastia fonce sur un latéral de l’ASSE

Le Sporting Club de Bastia avance ses pions. Après avoir validé leur passage devant la DNCG, avec tout de même un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation, les dirigeants planifient déjà la saison à venir. Soucieux de permettre à son entraîneur Benoît Tavenot de disposer d’une équipe compétitive, le SCB multiplie les pistes pour renforcer son effectif durant ce mercato estival.

Aux dernières nouvelles, les Lions de Furiani seraient sur les traces d’un défenseur de l’ASSE, Darling Bladi. Prêté la saison dernière à Bourg-en-Bresse, en National, le latéral gauche des Verts pourrait rapidement découvrir la Ligue 2. D’après les informations du journal L’Équipe, le joueur de 21 ans intéresserait les Insulaires qui anticipent un possible départ de Zakaria Ariss au même poste. #scbastia #Ligue2BKT #mercato

« Alors que les dirigeants bastiais planifient la saison à venir, ils se sont mis sur la piste du Stéphanois Darling Bladi. Le latéral gauche de 21 ans intéresse les insulaires qui anticipent un possible départ de Zakaria Ariss au même poste », rapporte le quotidien sportif.

Une offre de 3 millions d’euros du Dinamo Zagreb aurait même déjà été reçue au sujet de l’ex-Dijonnais au début du mois de juin, refusée pour le moment. Malgré des performances remarquables en National, Darling Bladi n’entre pas dans les plans d’Eirik Horneland, coach de l’ASSE, pour la saison prochaine. La porte est donc ouverte pour un départ.

Après Pierre Cornud, qui retourne au Maccabi Haïfa, le club ligérien pourrait donc voir partir un autre latéral gauche de formation. Son profil plaît en priorité pour prendre la succession du Marocain. Sous contrat avec l’AS Saint-Étienne jusqu’en juin 2027, Bladi a disputé 26 matches dans son couloir gauche avec Bourg-en-Bresse.