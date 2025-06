FC Nantes : C’est officiel pour Moses Simon !

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, Moses Simon a fait ses adieux au FC Nantes. L’international nigérian de 29 ans s’est officiellement engagé avec le Paris FC.

Mercato : Moses Simon quitte Nantes pour le Paris FC

Après avoir passé six saisons avec le FC Nantes, Moses Simon prend la direction de la capitale en rejoignant le Paris FC. Selon les détails publiés par les nouveaux promus de la Ligue 1, le Super Eagles a mis la plume sur un bail de trois ans, jusqu’en juin 2028. Peu de temps avant cette officialisation, Moses Simon a fait ses adieux au FC Nantes dans un message publié sur ses réseaux sociaux :

« 6 saisons à tout donner, avec le cœur sur le terrain Des sprints, des centres, des larmes, des frissons… et des souvenirs gravés à jamais. Merci au club, à mes coéquipiers, au staff, à ma famille…Et surtout à vous, supporters de la Beaujoire Vos chants, vos mots, votre passion… je ne les oublierai jamais. Être joueur du FC Nantes, c’est plus que du football : c’est représenter une ville, une histoire, une fierté. Aujourd’hui, je pars avec le sentiment du devoir accompli et un petit bout de ce club légendaire dans le cœur. », peut-on lire.

La fin d’une belle histoire…

Moses Simon quitte le FC Nantes avec un bilan élogieux et impressionnant. En six saisons, le natif de Jos a disputé 201 matchs toutes compétitions confondues. Il a inscrit 37 buts et délivré 42 passes décisives. C’est d’ailleurs, son plus grand succès avec un club tout au long de son parcours professionnel jusqu’à présent. Il a également remporté la Coupe de France en 2022. Cette aventure historique avec les Canaris ouvre désormais la voie à une nouvelle page avec le Paris FC. L’objectif sera de faire briller les Parisiens en Ligue 1 la saison prochaine.