ASSE : Un ex Vert crache ses vérités sur le rachat du club

La situation actuelle de l’ASSE ne laisse personne indifférente. Dans le rang des Stéphanois, on digère à peine cette nouvelle relégation en Ligue 2. Dans un entretien accordé au podcast « Dessous de Verts », Joshua Guilavogui, ancien joueur du club du Forez, estime que le rachat par Kilmer Sports Ventures a pu faire perdre à l’institution son sens des réalités.

ASSE : Le constat amer de Joshua Guilavogui

Joshua Guilavogui ne mâche pas ses mots lorsqu’il évoque le rachat de l’ASSE. « Je pense que, comme tout le monde, avec le rachat, on a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. On a cru que le plus dur était derrière nous, qu’on n’aurait plus jamais à retourner en Ligue 2 », lâche l’international français. Un constat amer pour un joueur qui a longtemps porté les couleurs vertes avec fierté et qui garde une profonde affection pour le club.

Malgré la déception, Guilavogui n’oublie pas ce qui fait la force de l’AS Saint-Etienne : son public et son stade. « À Sainté, avec les supporters, tu es capable de battre n’importe qui. Tu peux battre tout le monde quand les deux Kops poussent, même les adversaires le sentent. Avec le temps, je me rends compte que Geoffroy-Guichard, c’est un stade exceptionnel », souligne-t-il.

Un hommage sincère à un public qui a toujours soutenu ses joueurs, même dans les moments les plus délicats. L’ancien milieu de terrain a également tenu à saluer le travail de Roland Romeyer à la tête de l’ASSE jusqu’à son rachat. « Ce n’est pas évident d’avoir quelqu’un qui donne autant de son temps, de son amour et de son argent », a-t-il d’abord fait remarquer.

« Il a fait quelque chose d’exceptionnel avec Sainté. Il les a repris en Ligue 2 et les a ramenés en Ligue 1, les a même conduits en Europe », a-t-il rappelé, avant de conclure : « Moi, je lui tire mon chapeau. Ce qu’il a fait, ce n’est pas rien. Aujourd’hui, on voit bien que réussir dans le football, ce n’est pas simple ».