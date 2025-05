FC Nantes : La décision est prise pour Johann Lepenant

La direction du FC Nantes scelle l’avenir de Johann Lepenant. Le milieu de terrain français va parapher un contrat de quatre ans avec les Canaris.

Mercato FC Nantes : Johann Lepenant va rester au FCN

Le milieu de terrain français, Johann Lepenant va poursuivre l’aventure avec le FC Nantes. Le crack français s’épanouit pleinement à Nantes depuis son arrivée lors du dernier mercato estival en provenance de l’Olympique Lyonnais. En manque de temps de jeu à Lyon en raison de la forte concurrence, le meneur de jeu s’est engagé avec le FCN sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Lire aussi : Mercato OL : Prêté au FC Nantes, Johann Lepenant justifie son départ de l’Olympique Lyonnais

À voir Mercato OL : Offensive de Liverpool pour Malick Fofana

Johann Lepenant a contribué activement au maintien du FC Nantes en Ligue 1 cette saison et a comblé les attentes des dirigeants nantais. En octobre dernier, le désormais ex-entraîneur du FCN, Antoine Kombouaré a indiqué que les dirigeants du FC Nantes s’activent pour lever l’option d’achat du joueur fixée à 2,5 millions d’euros.

« On sait depuis le début qu’on va le garder. On n’a pas pu le faire pour des raisons financières car on ne pouvait pas payer le contrat. On a poussé jusqu’au dernier moment pour le voir jouer contre son club, qui d’ailleurs ne le sera plus car il y a de grandes chances qu’il reste avec nous », avait déclaré Antoine Kombouaré avant la rencontre face à Lyon en Ligue 1.

Lire aussi : FC Nantes : Johann Lepenant révèle le secret de son succès

L’Équipe confirme que le FC Nantes va s’offrir définitivement les services de Johann Lepenant. Selon le deal conclu avant son arrivée à la Beaujoire, s’il dispute 50 % des rencontres du FC Nantes cette saison, il sera conservé. Le meneur de jeu français a disputé 30 rencontres toutes compétitions confondues avec les Canaris, a inscrit deux buts et délivré une passe décisive. Johann Lepenant va signer un contrat de quatre ans avec les Canaris dans les prochaines semaines.

À voir PSG – Inter Milan : Le rêve fou d’Al-Khelaïfi pour la LDC !