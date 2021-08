LOSC Mercato : Cristiano Ronaldo en L1 avec Messi ? Réponse de CR7

Publié par ALEXIS le 11 août 2021 à 14:41

Bien avant la signature de Lionel Messi au PSG, le nom de Cristiano Ronaldo était associé au club de la capitale. Son compatriote José Fonte l’invite à venir au LOSC pour équilibrer les forces. Mais la réponse du principal concerné est évasive.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? « Ha ha ha ! »

Lionel Messi a signé au PSG après son départ libre du FC Barcelone. Cristiano Ronaldo, qui était aussi courtisé par le club de la capitale va-t-il le rejoindre la Ligue 1 ? José Fonte, capitaine du LOSC et coéquipier de CR7 en sélection du Portugal, tient la réponse de ce dernier. Réagissant à l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, le défenseur central de Lille OSC a déclaré sur TalkSport : « C’est génial. Je suis heureux parce que c’est incroyable d’entendre le fait qu’un joueur comme Messi va jouer dans notre championnat. C’est excitant. »

José Fonte a avoué ensuite « qu’en termes de concurrence, ça va être encore plus difficile (contre le PSG, ndlr) ». Dans la suite de son intervention, le champion de France 2021 a utilisé un ton peu sérieux, en évoquant une possible arrivée de Cristiano Ronaldo au LOSC, pour évidemment affronter Lionel Messi. « Là, j’envoie un message à Cristiano (Ronaldo) pour qu’il vienne à Lille, tous les jours. Il m’a répondu : "Ha ha ha!" », a plaisanté José Fonte.

Deux montres du football mondial

Lionel Messi (34 ans) et Cristiano Ronaldo (36 ans) sont les deux monstres du football mondial de ces dernières décennies. Le premier a remporté six fois le trophée du meilleur joueur (Ballon d'Or), tandis que le deuxième a été sacré cinq fois. Les deux joueurs aux statistiques affolantes se sont affrontés dans le championnat espagnol entre 2009 et 2019. Lionel Messi sous le maillot du Barça et Cristiano Ronaldo sous celui du Real Madrid. L'Argentin enrôlé par le Paris SG, mardi, et le buteur portugais recruté par la Juventus à l'été 2018 se sont aussi mesurés en Ligue des champions. Mais pour l'instant, La Pulga et CR7 ne s'affronteront pas en Ligue 1. Du moins pas cette saison !