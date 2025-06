Mercato AS Monaco : Ansu Fati arrive… Tout est bouclé !

Cela ne fait plus aucun doute, Ansu Fati va bel et bien rejoindre l’AS Monaco cet été. Le club princier a finalement trouvé un accord de transfert avec le FC Barcelone, et tout est déjà bouclé.

Mercato : Ansu Fati attendu à Monaco ce jeudi !

Ansu Fati va porter les couleurs de l’AS Monaco la saison prochaine. Le jeune attaquant hispano-guinéen de 22 ans arrive pour renforcer la ligne d’attaque de l’AS Monaco et pour compenser les nombreux départs en ligne de mire. L’accord de transfert a été difficile à trouver, mais finalement, l’AS Monaco et le FC Barcelone se sont compris. D’après Foot Mercato, Ansu Fati va signer un contrat de prêt d’une saison avec option d’achat estimée à 11 millions d’euros.

Lire aussi : Mercato AS Monaco : Le Barça confirme pour Ansu Fati !

À voir Mercato AS Monaco : Un solide gardien de but dans le viseur

Concernant son salaire, il sera pris en charge partiellement par les deux clubs. Le numéro 10 du FC Barcelone, venant tout droit de la Masia, est attendu à Monaco ce jeudi pour passer ses examens médicaux. Si les résultats sont concluants, Ansu Fati va s’engager officiellement avec les Monégasques. La saison dernière, le prodige espagnol à très peu joué, en raison de sa blessure. En plus, il ne fait pas partie des priorités de Hansi Flick.

Lire aussi : Mercato : Paul Pogba à Monaco ou l’OM ? décision imminente Photo : Ansu Fati

Sous les couleurs de l’AS Monaco, il garde l’espoir de pouvoir se relancer après une saison timide passée en Espagne. Ansu Fati dans la ligne d’attaque de l’AS Monaco, devrait sans doute apporter du sang neuf au dispositif d’Adi Hütter. À noter que le joueur de 22 ans ne sera pas l’unique recrue des Monégasques dans les prochains jours. L’arrivée de Paul Pogba s’annonce aussi imminente pour solidifier le milieu de terrain du club du Rocher.