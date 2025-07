PSG Mercato : 30M€, Kang-In Lee se rapproche d’un transfert

Peu utilisé par Luis Enrique cette saison, Kang-In Lee figure sur la liste des joueurs qui pourraient quitter les rangs du PSG durant ce mercato estival. Mais le club parisien ne souhaite pas brader son milieu offensif sud-coréen.

Mercato : Kang-In Lee va déjà quitter le PSG

Arès deux saisons au Paris Saint-Germain, Kang-In Lee se dirige vers un départ certain durant ce mercato estival. Arrivé à l’été 2023 en provenance de Majorque contre un chèque de 22 millions d’euros, le milieu de terrain de 24 ans est lié au PSG jusqu’en juin 2028.

Malgré quelques fulgurances, l’international sud-coréen peine à s’imposer pleinement dans l’effectif des Rouge et Bleu, et un départ serait clairement envisagé cet été. Même s’il l’apprécie, Luis Enrique, l’entraîneur parisien, aurait donné son aval pour son départ. Et selon le journaliste Romain Collet Gaudin, Kang-In Lee serait suivi de très près par le SSC Naples.

« Naples, toujours très intéressé par Kang-In Lee, veut accélérer sur le dossier ! », rapporte le spécialiste de Sky Sport, qui ajoute que « le PSG demande au moins 30 millions d’euros pour le Sud-coréen. La balle est dans le camp de Naples. » En effet, Antonio Conte, le coach du Napoli, apprécie le profil de Lee, capable d’évoluer au milieu de terrain comme sur les côtes de l’attaque, ou en faux numéro 9. Naples, toujours très intéressé par Lee Kang-in, veut accélérer sur le dossier !

Le PSG demande au moins 30M€ pour le Sud-coréen.

La balle est dans le camp du #Napoli. pic.twitter.com/IGFKUpCc6z— Romain Collet Gaudin (@RomainCG75) July 3, 2025

Cette saison, il a inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives en 48 matches toutes compétitions confondues. Reste à savoir si le club d’Aurelio de Laurentiis passera effectivement à l’assaut dans les semaines à venir pour recruter le natif de Namdong-gu, qui intéresserait également des clubs de Premier League. Affaire à suivre donc.