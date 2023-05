Après une saison passée à l’OM, Igor Tudor s’apprête à faire ses valises. Son agent est attendu ce mercredi à Marseille en vue de rencontrer la direction.

Mercato OM : Igor Tudor s'apprête à rendre sa démission

Battu par le Stade Brestois (1-2) samedi soir devant son public, l’Olympique de Marseille a définitivement dit adieu à la course à la deuxième place. Le club phocéen est finalement assuré de terminer à la troisième place du championnat. Si cette position permet à l’OM de passer par les tours préliminaires avant d’accéder aux phases de poules de la Ligue des Champions, elle reste une déception sportive pour le club. Et cela aura des répercussions sur l’avenir d’Igor Tudor.

Connu pour son style de jeu offensif et passionné, l'entraîneur croate n’est pas parvenu à insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe en cette fin de saison. Malgré quelques victoires prometteuses, la formation phocéenne a connu des défaites décevantes et fait preuve d’une irrégularité dans ce sprint final. Ces résultats mitigés ont rapidement installé un doute quant à son avenir au club. Cette instabilité a aussi généré des tensions au sein du vestiaire de l’OM et a mis en doute la capacité d’Igor Tudor à mener l'OM vers le succès.

Des conflits entre l'entraîneur et certains cadres de l’équipe, dont Dimitri Payet et Mattéo Guendouzi, ont également émergé. Ces tensions internes ont probablement laissé place à l’ambiance difficile qui règne au sein de l'équipe. C’est cette ambiance délétère qui pousserait Igor Tudor à rendre sa démission une saison seulement après son arrivée. Il devrait quitter ses fonctions à l'issue de la saison qui s'achève ce samedi par un déplacement de l'OM à Ajaccio. Ce match sera sans doute son dernier en tant entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Son agent va rencontrer ce mercredi la direction de l'OM

D’ailleurs, selon les informations de Foot Mercato, son agent a prévu une réunion avec le président de l'OM, Pablo Longoria, ce mercredi afin de régler les détails de son futur départ. Si son départ venait à être acté par sa direction, Igor Tudor serait alors libre de rejoindre la Juventus qui souhaite le recruter. Mais le principal concerné devrait passer une année sabbatique en vue de « se ressourcer » et de passer du temps en famille avant de se préparer pour de nouveaux défis.

Dans l'attente de la réunion entre l'agent d'Igor Tudor et la direction de l'OM, l'avenir de l'entraîneur croate reste incertain. S'il décide effectivement de partir, il laissera lui un héritage controversé et une équipe en quête de stabilité. D'un autre côté, cela ouvrira également la porte à de nouvelles opportunités pour l'OM de repartir sur de nouvelles bases et de poursuivre son objectif de retrouver les sommets du football français. Il faudra surtout vite trouver son successeur. Plusieurs noms circulent déjà dans les coulisses du Vélodrome.