PSG-Bayern : Dembélé lâche une grosse nouvelle avant le choc

Les nouvelles sont bonnes pour le PSG à la veille de son quart de finale de Coupe du Monde des Clubs face au Bayern Munich. Ousmane Dembélé affiche une confiance intacte. L’attaquant du Paris SG se dit prêt à débuter et nourrit l’ambition d’effacer la défaite subie en novembre.

PSG-Bayern : Ousmane Dembélé enfin prêt pour le combat

Après trois matches de poule manqués en raison d’une blessure à la cuisse gauche, Ousmane Dembélé revient au meilleur moment pour le Paris Saint-Germain. Présent à l’entraînement vendredi midi, l’international français a affiché un visage déterminé avant d’affronter le Bayern Munich samedi à 18 heures.

« Je me sens à 100 %. Ça fait pratiquement neuf-dix jours que je m’entraîne bien avec l’équipe. Je suis à 100 % pour débuter. C’est le coach qui décide, mais je suis prêt », a assuré le meilleur buteur parisien. Entré en jeu lors de la dernière demi-heure face à Miami, Dembélé semble avoir retrouvé toutes ses sensations au moment d’aborder ce quart de finale crucial.

Une « petite revanche » face au Bayern

Le PSG garde en mémoire la défaite subie en novembre contre les Bavarois. Ousmane Dembélé, lucide sur la qualité de l’adversaire, nourrit cependant un esprit revanchard. « C’est une équipe très difficile. Pendant ma carrière, ce n’est pas une équipe qui m’a très bien réussi. C’est un club exceptionnel, on connaît sa mentalité », a-t-il reconnu, avant d’ajouter :

« On a une petite revanche à prendre. Mais nous sommes beaucoup plus forts qu’au mois de novembre. On va essayer de le montrer et on va tout donner pour passer ». Pour l’attaquant parisien, la concentration sera la clef du match face au Bayern.

« On doit mettre du rythme, jouer notre jeu comme on le fait depuis le début de saison. Il faut bien défendre aussi, car c’est une équipe redoutable. Il faut respecter les équipes. On va tout donner jusqu’au bout », a insisté Dembélé.

Objectif : tout gagner, Ballon d’or en toile de fond

Déterminé à aider le PSG à décrocher un nouveau titre, Ousmane Dembélé ne cache pas son ambition personnelle. « J’aime jouer au football. Regarder son équipe en tribune, ce n’est pas facile. Je veux montrer mes qualités. Je suis quelqu’un qui a faim, qui est concentré et qui veut toujours gagner », a conclu l’attaquant, conscient que ce retour tombe à pic dans l’optique du Ballon d’or.