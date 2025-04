FC Nantes : Énorme rebondissement pour Alban Lafont

Alban Lafont retrouve enfin le groupe professionnel du FC Nantes. Le gardien de but du FCN est pressenti pour débuter la rencontre face au PSG.

FC Nantes : Le grand retour d’Alban Lafont face au PSG ?

La situation change pour Alban Lafont au FC Nantes. Écarté des terrains depuis novembre, le gardien de but français pourrait faire son retour dans les cages nantaises ce mardi face au PSG pour le compte du match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Le portier de 26 ans, qui évolue avec la réserve du FCN depuis plusieurs semaines, est pressenti pour débuter en raison de la blessure d’Anthony Lopes.

L’ancien gardien de but lyonnais a été touché à la cuisse vendredi dernier lors du derby face au Stade Rennais. En conférence de presse ce lundi, le technicien du FCN, Antoine Kombouaré, a indiqué que sa recrue hivernale est incertaine pour cette affiche. « On attend de voir avec le médical. Tout est possible. Il allait mieux hier (dimanche) même si sa blessure était assez importante », a expliqué le Kanak ce lundi 21 avril 2025.

Selon L’Équipe, c’est Alban Lafont qui sera titularisé et non le gardien de but n°2, Patrik Carlgren. Ce serait la première apparition de Lafont avec l’équipe première depuis le 24 novembre 2024, date de son dernier match contre Le Havre. Interrogé en conférence de presse, Antoine Kombouaré a indiqué qu’une discussion est prévue avec le joueur avant de prendre sa décision.

Le Kanak a encensé Alban Lafont avant le derby face au Stade Rennais. « Là, il n’y a rien à dire sur son travail à l’entraînement, il est impliqué. Son attitude dans le groupe est très bien aussi. Je suis content de l’avoir avec nous… Des fois, j’aurais préféré l’avoir. Le week-end dernier, j’aurais préféré qu’il n’y aille pas. Ça démontre que c’est un grand professionnel. Il travaille, il n’a pas d’état d’âme et il se prépare déjà pour la saison prochaine. On est tous super contents. », avait déclaré le coach nantais.

Alban Lafont pourrait finalement rester au FC Nantes la saison prochaine.