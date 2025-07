Mercato FC Nantes : Kita reçoit une offre de 5 M€ !

Une porte de sortie se présente à une pépite du FC Nantes pendant ce mercato estival. Un club belge insiste pour recruter un chouchou de Waldemar Kita.

Mercato FC Nantes : Une offre de 5 M€ tombe pour une pépite du FCN

Ça se bouscule pour l’avenir de l’attaquant guinéen Herba Guirassy au FC Nantes. La pépite nantaise suscite l’intérêt de certains clubs pendant ce mercato estival après ses performances cette saison. Le jeune crack a montré de belles qualités avec l’équipe première après la signature de son premier contrat professionnel en octobre 2024.

Herba Guirassy a disputé 21 matches avec les Canaris et a marqué trois buts. Il pourrait faire mieux s’il disposait d’un bon temps de jeu. Mais barré par la concurrence, il se contente du rôle de remplaçant. Cette situation provoque l’ire du Guinéen et il envisagerait de claquer la porte cet été pour rebondir ailleurs. Un club belge se positionne pour le recruter et lui donner plus de temps de jeu.

Selon L’Equipe, le Club Bruges fait le forcing pour déloger Herba Guirassy de Nantes. Les Belges le surveillent de près depuis plusieurs mois et ont décidé de passer aux choses sérieuses pour s’attacher ses services. Les dirigeants de cette formation Belges ont entamé des discussions avec l’entourage du joueur et auraient envoyé une offre de 5 millions d’euros à la direction du FC Nantes.

Herba Guirassy serait prêt à débarquer en Belgique, mais les dirigeants du FC Nantes ne sont pas vendeurs. Herba Guirassy entre pleinement dans les plans du nouvel entraîneur, Luis Castro. La direction du Club Bruges doit soumettre une offre très alléchante pour convaincre le FC Nantes.