Mercato Lens : Metz fixe ses conditions pour Matthieu Udol

La signature de Matthieu Udol se complique de plus en plus pour le RC Lens. Ces derniers jours, le club lensois a exprimé son intérêt pour le latéral gauche de 29 ans, mais le FC Metz se montre gourmand quant à l’indemnité de transfert.

Mercato RC Lens : Le FC Metz surenchérit pour Matthieu Udol

Dans le but de renforcer sa défense, le RC Lens a jeté son dévolu sur Matthieu Udol. Le latéral gauche français, âgé de 29 ans, sort d’une saison accomplie avec 37 apparitions toutes compétitions confondues, six buts inscrits et huit passes décisives délivrées. Il a fait preuve d’une régularité remarquable, totalisant 3 360 minutes de jeu. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le FC Metz, le RC Lens insiste pour s’attacher ses services.

Depuis quelques jours, des négociations ont eu lieu entre les deux clubs français en vue d’un transfert cet été. Les Sang et Or ont proposé à Matthieu Udol un contrat de trois ans, assorti d’un salaire mensuel estimé à environ 100 000 euros. Toutefois, l’offre transmise aux Grenats ne permet pas de faire avancer le dossier. En effet, le RC Lens souhaite recruter le Messin pour moins de 5 millions d’euros, ce qui ne convient pas au FC Metz, qui en réclame davantage.

Bernard Serin, intransigeant sur le prix de Matthieu Udol

Dans une interview accordée au Républicain Lorrain, Bernard Serin, président du club messin, a clairement indiqué que Matthieu Udol ne serait pas vendu à un prix dérisoire :

« Il faut que les intérêts du FC Metz soient préservés afin que nous puissions le remplacer par un élément de valeur équivalente, sportivement et donc économiquement. Aujourd’hui, la proposition qui nous a été transmise ne réunit pas ces deux conditions… Et si elles ne le sont pas d’ici à la fin du mercato, pour moi, Matthieu restera ici et sera un élément central du projet de maintien en Ligue 1 », a-t-il expliqué.

Cela complique les négociations pour le RC Lens, qui doit revoir son offre. Toutefois, le FC Metz a fixé un délai pour conclure ce dossier. Si les Artésiens ne réagissent pas, Bernard Serin ne nourrira aucun regret à l’idée de conserver son capitaine : « Quand on a un joueur comme Matthieu, l’objectif est de constituer une équipe compétitive autour de lui. C’est donc la raison, que tout le monde comprendra, pour laquelle nous souhaitons le conserver », a-t-il conclu. Le RC Lens est donc prévenu.