Mercato FC Nantes : l’avenir de Nicolas Cozza déjà scellé ?

La direction du FC Nantes se penche déjà sur l’avenir de Nicolas Cozza à quelques mois de la fin de son prêt. Le défenseur français est prêt à rester définitivement à Nantes.

Mercato FC Nantes : Nicolas Cozza va-t-il rester au FCN ?

Nicolas Cozza pourrait définitivement rester au FC Nantes après deux prêts successifs à Nantes. Le défenseur français prêté par Wolfsburg est devenu très utile au technicien nantais, Antoine Kombouaré. Cette saison, il a déjà disputé 28 rencontres toutes compétitions confondues avec les Canaris et a inscrit un but.

Nicolas Cozza s’épanouit pleinement au FC Nantes depuis son arrivée. En conférence de presse en février 2024 avant la rencontre face à l’AS Monaco, le défenseur français a indiqué qu’il envisage de poursuivre l’aventure avec le FC Nantes la saison prochaine. Il livre de belles performances pour contribuer au maintien de l’équipe dans l’élite à la fin de cette campagne.

« J’ai toujours aimé être ici, que ce soit le staff, toutes les personnes au club. Et puis j’ai trouvé ici des fans dévoués. Quand je vois le monde et l’ambiance à chaque match, ça me fait chaud au cœur. Donc rester plus longtemps ici, pourquoi pas », avait déclaré le joueur.

Nicolas Cozza comble les attentes des dirigeants du FC Nantes. Si le FC Nantes assure son maintien en Ligue 1, le président du FC Nantes, Waldemar Kita pourrait décider de le conserver définitivement. Sous contrat avec Wolfsburg jusqu’en 2027, la valeur marchande du défenseur est estimée à 3,5 millions d’euros par le site spécialisé Transfertmarkt.

