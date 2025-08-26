Mercato : Le PSG frappe, une star XXL débarque en attaque !

À une semaine de la fermeture du mercato estival, le PSG passe la vitesse pour boucler les dossiers prioritaires. Comme attendu, une star vient ainsi de s’engager officiellement avec le club de la capitale.

Mercato : Rasheedat Ajibade signe au PSG jusqu’en 2027

Le Paris Saint-Germain frappe fort sur le marché du football féminin. Le PSG féminin a officialisé ce mardi l’arrivée de Rasheedat Ajibade, internationale nigériane, qui a signé un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2027. L’attaquante de 25 ans arrive en provenance de l’Atletico Madrid pour renforcer l’équipe de coach Paulo César. Ce transfert a été officialisé ce mardi.

Meilleure joueuse de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, Rasheedat Ajibade est une pointure à son poste. Son arrivée va faire énormément de bien au PSG féminin après le départ de Marie-Antoinette Katoto à Lyon. Au terme de plusieurs semaines de négociations, Angelo Castellazzi, le directeur sportif de la section féminine, est parvenu à convaincre la native de Kaduna de rejoindre la capitale et le championnat français après son aventure espagnole.

Née à Lagos, la capitaine des Super Falcons a débuté très jeune au FC Robo Queens avant de s’envoler pour l’Europe. Après un passage en Norvège, à Avaldsnes IL, Rasheedat Ajibade avait rejoint l’Atlético de Madrid en 2021. En Espagne, elle s’est imposée comme l’une des meilleures offensives de LigaF, bouclant la saison 2024-2025 avec 8 buts et 3 passes décisives en 25 matchs.

Rasheedat Ajibade signe au Paris Saint-Germain jusqu’en 2027. ❤️💙



Le Paris Saint‑Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de la footballeuse nigériane qui s’engage en faveur du Club jusqu’au 30 juin 2027. ✍️ pic.twitter.com/yCA8uduScn — PSG Féminines (@PSG_Feminines) August 26, 2025

Avec ce recrutement, le Paris Saint-Germain renforce son secteur offensif et mise sur une joueuse explosive, rapide et expérimentée, capable de faire basculer des matchs au plus haut niveau. Une signature qui envoie un message clair : Paris veut rester au sommet du football féminin.

Avec Olga Carmona, l’ancienne capitaine du Real Madrid, Ajibade est la seconde grosse recrue estivale du PSG. Mais ce n’est pas encore terminé pour cet été. Décidé de frapper encore avant la fin du mercato, Angelo Castellazzi avancerait désormais sur la piste menant à Clara Mateo, attaquante internationale française de 27 ans, qui évolue au Paris FC.