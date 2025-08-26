Mercato Stade Rennais : Hateboer trouve preneur !

Le défenseur néerlandais du Stade Rennais, Hans Hateboer reçoit deux offres pendant ce mercato estival. La décision du club breton est attendue.

Mercato Stade Rennais : Hateboer croule sous les offres !

Le Stade Rennais n’a pas encore bouclé son mercato. Les dirigeants rennais vont encore boucler certains dossiers, dans le sens des arrivées comme dans celui des départs. Et cette fois, c’est Hans Hateboer qui se retrouve au centre des discussions. Selon Ekrem Konur, spécialiste des transferts, le défenseur néerlandais attire des clubs.

Deux équipes sont intéressées. La première, Sassuolo, cherche à renforcer son couloir droit. Le profil d’Hateboer colle parfaitement à ce besoin. L’autre piste mène aux Pays-Bas. Groningen, son club formateur, pense à un retour. À 31 ans, l’international néerlandais (13 sélections) pourrait donc plier ses bagages et se relancer ailleurs.

Son contrat avec Rennes s’achève en 2025. Une prolongation semble peu probable. Le joueur, de son côté, sait qu’il peut encore offrir son expérience ailleurs. L’Italie reste un terrain familier pour lui puisqu’il avait déjà évolué à l’Atalanta Bergame pendant plusieurs saisons. Le Stade Rennais doit donc trancher pour son avenir. Faut-il le conserver encore un an, ou accepter de le laisser partir avant la fin de son bail ? Le dossier est ouvert. Hateboer a des choix à faire, et le club breton aussi.