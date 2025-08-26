INFO Mercato : Décision inattendue pour Donnarumma au PSG

Ayant fait ses adieux aux PSG, Gianluigi Donnarumma se dirige vers un transfert à Manchester City. La direction parisienne a même revu ses exigences à la baisse en vue de faciliter le deal

Mercato : Donnarumma à Manchester City à bas prix

C’est terminé entre Gianluigi Donnarumma et le Paris Saint-Germain ! Le gardien italien a vite compris qu’il était temps de partir suite à l’arrivée de Lucas Chevalier. Et il a déjà trouvé une nouvelle destination : Manchester City étant en pole position pour l’accueillir. Les négociations ont bien avancés pour sa signature.

Un accord contractuel aurait été signé entre Gianluigi Donnarumma et les Cityzens. Seul le prix du transfert freinaient les négociations entre les deux écuries. Mais la situation vient d’être résolue. Demandant initialement 50 millions d’euros, le PSG a finalement revu ses exigences à la baisse. Le club de la capitale réclame à présent un chèque de 30 millions d’euros céder son joueur, indique Fabrice Hawkins.

Ce montant semble convenir au club de Pep Guardiola. Les Cityzens s’emploient à finaliser la transaction cette semaine. Ce dénouement est néanmoins conditionné au départ d’Ederson. Celui-ci est convoité par Galatasaray. Son transfert faciliterait l’arrivée de Donnarumma à Manchester City.