Mercato : L’OM subit un sale coup de la Roma !

La direction de l’OM met les bouchées doubles pour frapper un joli coup en Angleterre. Mais l’AS Rome joue les trouble-fêtes.

Mercato OM : Rude concurrence pour une cible prioritaire de Marseille

Les recruteurs de l’OM cherchent un latéral gauche. Le club phocéen montre assez de faille en défense et devra se renforcer avant les vraies batailles. Les Olympiens veulent s’armer pour faire un bon parcours en Ligue des Champions et aussi viser le sacre en Ligue 1. Des renforts sont donc attendus avant la fin du mercato. Les dirigeants phocéens se sont tournés vers Liverpool.

Dans l’effectif des Reds, un nom retient l’attention : Kostas Tsimikas. Le problème, c’est que l’OM n’est pas seul sur le dossier. En Italie, l’AS Roma se positionne. Les médias transalpins confirment un intérêt concret. Les dirigeants romains travaillent sur un prêt. Ils ont déjà contacté Liverpool. Le club anglais écoute, car Tsimikas n’a plus le même rôle qu’avant.

Arne Slot, le nouvel entraîneur, a réorganisé sa hiérarchie. Il fait confiance à Andy Robertson, pilier de longue date. Il mise aussi sur Milos Kerkez, fraîchement arrivé. À cause de cette forte concurrence, le Grec cire le banc. Une ouverture apparaît donc pour les clubs intéressés.

À Marseille, la volonté de renforcer le couloir gauche est claire. Mais l’ambiguïté persiste : quelle offre l’OM prépare-t-il ? Un transfert sec ou une formule plus légère ? Rien ne filtre pour l’instant. De son côté, la Roma avance plus rapidement. Ainsi, la bataille s’annonce serrée. L’OM devra accélérer s’il veut éviter de voir la Roma lui couper la route.