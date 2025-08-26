ASSE Mercato : Un club de L1 fait le forcing pour Stassin

L’intérêt du Stade Rennais pour Lucas Stassin, buteur de l’ASSE, se confirme. Il est désormais la priorité du club breton en cette fin de mercato.

Mercato : Lucas Stassin, nouvelle priorité du Stade Rennais

C’est à l’ASSE que le Stade Rennais semble avoir décidé de se renforcer avant la fermeture du marcé des transferts. En difficulté pour recruter Conrad Harder du Sporting Portugal, sa cible prioritaire pour remplacer Arnaud Kalimuendo, le club breton s’est tourné à nouveau vers Lucas Stassin, comme l’a indiqué Ouest-France, lundi. L’intérêt du SRFC est confirmé par Sacha Tavolieri.

Selon le journaliste belge, l’avant-centre de l’équipe des Verts « est désormais la priorité du club breton ». A six jours de la fin du mercato, il annonce une phase décisive dans le dossier Lucas Stassin. D’après la source, les dirigeants de Rennes vont entrer en négociations « dans les prochaines heures avec les dirigeants de l’AS Saint-Etienne ».

Pour la direction stéphanoise, le jeune attaquant belge n’est pas à vendre cet été. Néanmoins, elle reste ouverte à des discussions uniquement en présence d’une offre de 20 millions d’euros, soit le double du prix auquel Lucas Stassin a été acheté en août 2024 en Belgique.