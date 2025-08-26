Mercato PSG : Grande nouvelle ! Rodrygo veut quitter le Real

Rodrygo pourrait être l’une des principales attractions de cette dernière ligne droite du mercato estival. Désireux de quitter le Real Madrid, l’attaquant brésilien cherche un nouveau point de chute. Une opportunité pour le PSG ?

Mercato PSG : Rodrygo met ses agents en mission

Très peu utilisé par Xabi Alonso depuis son avènement sur le banc du Real Madrid, malgré sa titularisation dimanche soir contre Oviedo, Rodrygo aurait demandé à ses représentants Pini Zahavi et Kia Joorabchian de lui trouver un nouveau point de chute d’ici le 1er septembre à 20 heures. D’après les informations du tabloïd britannique The Athletic, l’attaquant de 24 ans est déterminé à changer d’air afin de jouer plus régulièrement cette saison.

À moins d’une semaine de la fermeture du mercato estival, Rodrygo cherche donc un nouveau club. Déjà confronté aux blessures de Jude Bellingham et Endrick, le Real ne serait pas forcément ouvert au départ de l’international brésilien, mais une offre d’un montant compris entre 80 et 100 millions d’euros pourrait faire réfléchir Florentino Pérez et les dirigeants madrilènes.

Courtisan de longue date de Rodrygo, le Paris Saint-Germain reste attentif à sa situation et pourrait envisager une offensive avant la clôture du marché des transferts si un joueur offensif quitte le collectif de Luis Enrique. En plus du Paris SG, Liverpool aurait également identifié l’ailier du Real Madrid comme sa cible principale si un transfert de l’attaquant de Newcastle United Alexander Isak ne peut pas se concrétiser, rapporte Sacha Tavolieri.

Cependant, plusieurs clubs auraient pris la température, mais tous auraient perçu une hésitation : Rodrygo ne serait pas encore prêt à tourner le dos à la capitale espagnole. La saison dernière, Rodrygo a inscrit 13 buts et délivré 9 passes décisives en 50 apparitions.