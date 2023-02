PSG : Une énorme décision va tomber à Paris pour Ramos

Publié par Enzo Vidy le 06 février 2023 à 15:34

Alors que le PSG travaille sur plusieurs prolongations dans son effectif, une énorme décision va tomber à Paris pour Sergio Ramos.

Les dirigeants restent actifs au PSG malgré la fermeture du mercato hivernal mardi dernier. Ces dernières heures, les choses se sont considérablement accélérées concernant les prolongations de Presnel Kimpembe et Marquinhos. Pour le dernier cité, un accord aurait même été trouvé ce lundi autour d'un nouveau contrat allant jusqu'en juin 2027.

Le dossier Sergio Ramos agite également le PSG en interne. Si l'ancien défenseur du Real Madrid a retrouvé du temps de jeu ces derniers mois, ses prestations ne sont pas vraiment abouties, et les dirigeants parisiens voudraient se laisser encore un peu de temps pour prendre une décision concernant l'avenir de son défenseur.

En revanche, une autre décision tout aussi importante devrait intervenir dans les prochains jours pour Sergio Ramos, et pourrait avoir un réel impact sur la suite de sa carrière internationale.

PSG : Un rendez-vous est prévu entre Sergio Ramos et Luis de la Fuente

Ecarté de la sélection espagnol pour l'Euro 2020, ainsi que pour la dernière Coupe du monde qui s'est disputée au Qatar en novembre dernier, Sergio Ramos pourrait à nouveau enfiler le maillot de la Roja. Si Luis Enrique ne voulait plus faire appel au défenseur de 36 ans lors des derniers rassemblements, l'ancien coach du Barça n'a pas survécu à l'élimination précoce de l'Espagne dès les 8es de finale du dernier Mondial.

Désormais, c'est Luis de la Fuente qui a pris le poste en tant que sélectionneur de la Roja, et il n'est pas exclû que Sergio Ramos soit rappelé pour jouer avec l'Espagne dans les prochaines semaines. D'après les informations révélées par The Sun ce lundi, une rencontre capitale aura lieu cette semaine entre le défenseur parisien et son nouveau sélectionneur pour faire le point sur son avenir au sein de la Roja. Sergio Ramos devrait donc être fixé cette semaine pour savoir s'il aura l'occasion de rejouer avec la sélection espagnol sous les ordres de Luis de la Fuente.