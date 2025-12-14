Ligue 1 : Le RC Lens officialise une nouvelle historique !

Champion d’automne après sa brillante victoire face à l’OGC Nice cet après-midi (2-0), le RC Lens a annoncé une nouvelle historique à ses supporters ce dimanche.

Le RC Lens annonce l’acquisition du stade Bollaert-Delelis

Jusqu’ici simple locataire via un bail emphytéotique courant jusqu’en 2052, le club lensois a trouvé un accord avec la Ville pour acquérir définitivement l’enceinte de 38000 places. Une information officialisée ce dimanche, avec un communiqué évoquant une « maîtrise totale de ses infrastructures » pour accompagner le développement du club.

Lisez aussi : Mercato RC Lens : Accord conclu pour Haidara ?

À voir

PSG : Le groupe d’Enrique pour la Coupe intercontinentale !

En coulisses, la situation devenait bancale. Les Sang et Or assumaient déjà l’ensemble des coûts liés au stade, sans pouvoir investir librement sur son propre outil. D’après le club lensois, ce verrou sautait enfin, après des mois de discussions discrètes, mais constantes.

« Le RC Lens a le plaisir indicible d’annoncer la signature d’un accord entérinant l’acquisition du stade Bollaert-Delelis. Désormais dans le patrimoine du club, l’antre s’inscrit un peu plus comme le stade de l’ensemble du peuple artésien », a annoncé le RCL, dont le président Joseph Oughourlian n’a pas caché sa joie.

« L’acquisition du stade Bollaert-Delelis est un moment important »

Ce dimanche 14 décembre, le RC Lens a franchi une étape majeure de son histoire. Symbolique s’il en est, l’acquisition du stade Bollaert-Delelis a été annoncée par le Président Joseph Oughourlian au cours d’une conférence de presse, ce dimanche 14 décembre, en amont du match célébrant la Sainte-Barbe à Bollaert-Delelis. Un cadre porteur de sens pour une annonce qui ouvre la voie à un nouveau cap structurant pour le club.

« L’acquisition du stade Bollaert-Delelis est un moment important, historique et en même temps très naturel pour le Racing Club de Lens. D’un point de vue économique, le club se retrouvait à assurer tous les coûts afférents au stade et avait du mal à se projeter sur d’autres investissements sur l’enceinte sans avoir cet outil en mains propres.

À voir

Mercato ASSE: Ivan Gazidis annonce le verdict pour Horneland

Le stade Bollaert-Delelis est un élément très important de notre patrimoine – il est d’ailleurs inscrit au patrimoine national comme un monument historique. On n’imagine pas le RC Lens sans Bollaert-Delelis, ni Bollaert-Delelis sans le RC Lens.

Lisez aussi : Mercato RC Lens : Deux gros départs actés !

Je veux remercier Monsieur le Maire de Lens, Sylvain Robert, et l’ensemble des équipes qui ont travaillé sur cette transaction pendant trois ans avec beaucoup d’engagements des deux côtés. Je suis heureux de pouvoir annoncer cette transaction, et quoi de plus symbolique que de l’annoncer en ce jour de match célébrant la Sainte-Barbe », a indiqué le dirigeant lensois.

Lire aussi sur le RC Lens

RC Lens – Droits TV : Joseph Oughourlian allume Vincent Labrune et la LFP

À voir

PSG Mercato : Ça s’accélère pour la signature de Konaté !

Mercato RC Lens : Joseph Oughourlian tacle Franck Haise

RC Lens-Lille OSC : Olivier Letang répond cash à Joseph Oughourlian