OM : Les supporters allument la LFP !

A l’OM, la voix des tribunes du Vélodrome a encore porté plus loin que le rectangle vert. Dimanche soir, avant même que le ballon ne roule, les supporters marseillais ont réglé leurs comptes avec la LFP, dans une ambiance aussi électrique que symbolique.

OM : Une banderole pour passer un message à la LFP

À Marseille, le football ne se consomme pas, il se vit. Et lorsque les supporters olympiens estiment être injustement traités, ils ne se taisent jamais très longtemps. Face à l’AS Monaco, le Virage Depé a dégainé une banderole cinglante à l’attention des autorités : « Autorités/LFP : contrairement à vous, nous, on a la lumière à tous les étages ». Une phrase assassine, lourde de sens, visant directement la Ligue et ses décisions jugées répressives.

Depuis plusieurs mois, les fans marseillais dénoncent une accumulation de sanctions : interdictions de déplacement, restrictions collectives, huis clos partiels. À leurs yeux, l’OM et ses supporters paieraient un zèle disciplinaire disproportionné. Le Vélodrome, lui, n’a rien perdu de sa mémoire ni de sa verve.

Fumigènes, ferveur et patience : le Vélodrome en fusion

Dans ce climat incandescent, le coup d’envoi n’a pu être donné à l’heure prévue. Les fumigènes craqués depuis les virages ont rapidement plongé la pelouse dans un épais nuage de fumée, suspendant le temps et le match. Les joueurs, contraints d’attendre, ont entretenu la machine, pendant que les tribunes entonnaient un tonitruant « Aux armes ! ».

François Letexier, calme au milieu du tumulte, a patienté avant de lancer les débats. Résultat : un retard de 12 minutes, avec le match qui débute finalement à 20h56. Un délai presque anecdotique au regard de l’intensité émotionnelle qui enveloppait l’enceinte marseillaise.

Un choc entre irréguliers dans une saison sous tension

Sur le plan sportif, cette affiche opposait deux équipes en quête de stabilité. Revigoré par sa victoire européenne contre l’Union Saint-Gilloise, l’Olympique de Marseille restait néanmoins fragile en Ligue 1, avec un seul point pris en deux matches et une occasion manquée de prendre les commandes face à Toulouse.

Monaco, de son côté, avançait sur une ligne de crête. Capable de battre le PSG, mais plombé par quatre défaites récentes, le club princier symbolise une saison en montagnes russes. Au Vélodrome, entre revendication populaire et incertitudes sportives, Marseille a rappelé une chose essentielle : ici, le football ne se joue jamais seulement sur le terrain.

