Mercato ASSE : Un gros départ déjà acté à Saint-Étienne !

Malgré son statut de titulaire indiscutable aux yeux d’Eirik Horneland, un attaquant semble avoir reçu le feu vert pour quitter les rangs de l’ASSE lors du mercato hivernal qui ouvre ses portes dans un peu plus de deux semaines.

Mercato ASSE : Un joli chèque attendu cet hiver

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Zuriko Davitashvili pourrait quitter l’AS Saint-Étienne dès le mercato hivernal. Après avoir brillé en Ligue 1 la saison dernière, avec notamment 9 buts et 8 passes décisives en championnat, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux pourrait bien quitter l’ASSE dès cet hiver, lors du prochain mercato.

L’ailier géorgien réalise pourtant un bon début de saison en Ligue 2 avec les Verts avec ses 6 réalisations et 1 passe décisive en 14 matchs de championnat, mais les dirigeants stéphanois pourraient ne pas retenir Zuriko Davitashvili en cas d’offre satisfaisante. Et d’après les informations de Foot Mercato, le Besiktas serait fortement intéressé par un renfort de l’attaquant de 24 ans.

Sportivement, un départ de Davitashvili serait forcément une mauvaise nouvelle pour l’entraîneur Erik Horneland, mais financièrement, Ivan Gazidis et les décideurs du club ligérien pourraient récupérer une belle somme dans cette affaire, permettant de bien recruter. Surtout que le site We Sport révèle que l’ASSE reste imbattable sans son attaquant géorgien.

En effet, selon des statistiques publiées par ce média spécialisé, en cinq rencontres disputées sans Zuriko Davitashvili, l’équipe d’Eirik Horneland compte cinq victoires. Une nouvelle preuve que l’ASSE peut bien se passer du compatriote de Khvicha Kvaratskhelia, attaquant du Paris SG.

