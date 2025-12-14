Mercato PSG : Un sale coup en vue contre le Paris SG

Le PSG pensait avancer sereinement sur le mercato sur l’un des talents les plus prometteurs de Bundesliga. Mais le dossier Said El Mala pourrait rapidement virer au bras de fer, tant la concurrence étrangère s’organise dans l’ombre.

Said El Mala, le joyau qui affole l’Europe

Le Paris Saint-Germain a pris une longueur d’avance en se positionnant tôt sur Said El Mala. Observé de près par la cellule de recrutement parisienne, l’international Espoirs allemand s’est imposé comme l’une des révélations de la saison en Bundesliga. Ses statistiques parlent pour lui : six buts, trois passes décisives et une insolence technique qui rappelle que le talent n’attend pas le nombre des années.

À Cologne, on savoure mais on anticipe déjà le départ. Le club allemand a fixé la barre très haut, en réclamant 60 millions d’euros pour son ailier gauche. Un montant XXL qui ferait de lui la plus grosse vente de l’histoire du FC Cologne. Paris le sait : le potentiel se paie cash, surtout quand l’Europe entière s’invite à la table.

Car le danger vient désormais d’Angleterre. Selon la presse allemande, en l’occurrence Bild, plusieurs clubs de Premier League seraient prêts à dégainer dès cet hiver. Un timing qui pourrait totalement rebattre les cartes et contrarier la stratégie parisienne, davantage tournée vers un recrutement estival réfléchi.

El Mala avait pourtant fermé la porte à un départ en janvier. Mais face à des offres colossales et à la puissance financière anglaise, les certitudes vacillent vite. Le Paris SG observe, calcule, temporise. Reste à savoir si cette prudence ne se transformera pas en sale coup, laissant filer un crack promis aux sommets… sous d’autres couleurs que le bleu et rouge.

