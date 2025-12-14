PSG Mercato : Ça s’accélère pour la signature de Konaté !

En fin de contrat à Liverpool le 30 juin prochain, Ibrahima Konaté est associé au PSG, qui veut attirer un nouveau défenseur central de calibre mondial. L’intérêt parisien pour le joueur de 26 ans est bel et bien sérieux. Et les choses pourraient s’accélérer rapidement.

Mercato PSG : Liverpool n’abandonne pas pour la prolongation de Konaté

Libre à l’issue de la saison, Ibrahima Konaté n’a toujours pas prolongé à Liverpool. Les dirigeants du club de la Mersey n’auraient pas encore renoncé dans ce dossier. Les Reds continueraient de pousser en interne afin d’obtenir la signature de l’international français. Et la tendance ne cesse de se confirmer.

En effet, selon les dernières informations de Caught Offside, la priorité du board de Liverpool serait un renouvellement d’Ibrahima Konaté. Arne Slot et ses dirigeants continueraient de penser que Konaté va devenir une pierre angulaire du projet, surtout avec un Virgil van Dijk qui se rapproche tout doucement de la sortie.

Le site anglais ajoute que les Reds auraient ainsi pris conscience de l’urgence de la situation avec l’intérêt avéré du Paris SG et du Real Madrid. Et même s’ils ne paniquent pas pour le moment, les pensionnaires d’Anfield commenceraient déjà à assurer leurs arrières en scrutant le marché des défenseurs centraux.

S’il n’y a pas d’accord avec Ibrahima Konaté d’ici la fin du mercato hivernal, Liverpool devrait chercher à signer un nouveau défenseur central. Surtout que les négociations entre les deux parties pour sa prolongation n’avanceraient pas vraiment. Les noms de Jérémy Jacquet, Marc Guehi et Nico Schlotterbeck ont été évoqués à Liverpool récemment. Le Paris Saint-Germain, de son côté, se tiendrait déjà prêt à dégainer pour récupérer Ibrahima Konaté cet hiver ou l’été prochain.

Le Paris SG finalise son offre pour Ibrahima Konaté

Depuis plusieurs mois, les rumeurs annoncent un intérêt du PSG pour Ibrahima Konaté. Il n’est désormais plus question d’hypothèse, mais bien d’un projet clair pour le club de Nasser Al-Khelaïfi, à en croire Caughtoffside.

Le président parisien serait en train de finaliser les derniers détails de sa future offre pour convaincre le natif de Paris. Ibrahima Konaté doit assurer la succession de Marquinhos dans l’équipe dirigée par Luis Enrique. Une mission ratée par Ilya Zabarnyi pour le moment. Les prochains mois devraient ainsi être décisifs sur ce dossier.

