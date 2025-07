Mercato Stade Brestois : Un départ-choc en ligne de mire !

Après Marco Bizot, le Stade Brestois est sur le point de perdre un autre taulier de son entrejeu. Il s’agit de Pierre Lees-Melou, qui attise les convoitises en Ligue 1, notamment de la part de l’Olympique Lyonnais et du Stade Rennais.

Mercato Stade Brestois : Pierre Lees-Melou intéresse l’OL et le SRFC

Sortant d’une saison compliquée en raison de blessures répétées (fracture du péroné), Pierre Lees-Melou a tout de même réussi quelques belles performances avec un temps de jeu considérable. Il a disputé 28 matchs toutes compétitions confondues, inscrit trois buts et délivré deux passes décisives. Il s’est notamment illustré en Ligue des Champions avec un but salvateur dans les toutes dernières minutes, offrant le nul (1-1) aux Bretons face au Bayer Leverkusen (champion d’Allemagne 2023-2024).

En France, ses qualités techniques et son impact physique ne sont plus à démontrer, car il a fait ses preuves avec le Dijon FCO, l’OGC Nice et surtout le Stade Brestois lors de la qualification historique en Ligue des Champions, une première pour les Ty-Zefs. Selon les informations de L’Équipe, ses performances ont séduit l’Olympique Lyonnais, qui souhaite s’attacher ses services.

Gros coup dur pour Éric Roy

Les Gones considèrent Pierre Lees-Melou comme la recrue idéale pour bonifier leur style de jeu et compenser certains départs durant ce mercato estival. Mais d’après Foot Mercato, l’OL n’est pas le seul prétendant sur le dossier. En effet, le Stade Rennais FC est également en embuscade pour attirer le milieu de terrain de 32 ans. Pour l’instant, aucune offre n’a encore été soumise au Stade Brestois.

Si l’un des transferts se concrétise, Éric Roy devra faire face à une nouvelle perte majeure après celle de Marco Bizot, qui s’est engagé avec Aston Villa contre la volonté des dirigeants brestois. Lors de ce même mercato, le club breton s’est également séparé de Jonas Martin, Massadio Haïdara et Jordan Amavi, tous ayant activement participé à la saison révélatrice de 2023-2024.