PSG : Une nouvelle fraîche tombe pour Bradley Barcola !

Les dirigeants du PSG et Bradley Barcola discutent pour une prolongation de son contrat. Les deux camps pourraient bientôt trouver un accord définitif.

Mercato PSG : Bradley Barcola va-t-il parapher un nouveau bail ?

Bradley Barcola n’a pas fini de faire vibrer le Parc des Princes. Entre lui et le PSG, l’aventure va se poursuivre encore pendant quelques saisons. Aucune des deux parties ne veut tourner la page. Le club parisien a entamé une campagne de prolongations. Ousmane Dembélé, Willian Pacho, mais aussi Bradley Barcola sont concernés.

Selon L’Equipe, les dirigeants parisiens discutent déjà avec l’ailier de 23 ans pour étendre son contrat. L’objectif est de le verrouiller et écarter les convoitises. Car en Angleterre, les regards se font insistants. Liverpool, à la recherche d’un successeur à Luis Díaz, désormais au Bayern Munich, a placé le nom de Barcola tout en haut de sa liste. Les Reds suivent de près le natif de Lyon, séduit par sa vitesse et sa maturité.

Mais Paris ne compte pas se laisser faire. Arrivé à l’été 2023, Barcola est déjà lié au club jusqu’en juin 2028. En six matchs de Ligue 1 cette saison, il a déjà marqué trois fois. Des performances qui confirment son importance grandissante dans le projet parisien. Le PSG veut construire autour de lui. Et Barcola, lui, semble bien décidé à rester.