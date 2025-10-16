Mercato AS Monaco : Un super crack va signer !

Les dirigeants de l’AS Monaco vont blinder l’une de leurs pépites. Un milieu de terrain va parapher un nouveau contrat dans les prochains jours.

Mercato AS Monaco : Un jeune crack va signer !

Le centre de formation de l’AS Monaco continue de produire à la chaîne. Le club du Rocher s’apprête d’ailleurs à sécuriser l’un de ses joyaux. Une nouvelle génération monte en puissance. Lucas Michal, Ilane Touré, Yanis Benchaouch et surtout Aladji Bamba. Le jeune milieu de terrain, âgé de 19 ans, a fait ses débuts professionnels en août dernier.

Depuis, il enchaîne les prestations solides, confirmant les espoirs placés en lui. Séduit, Monaco veut le verrouiller sur le long terme. D’après Foot Mercato, le club va prolonger son contrat jusqu’en juin 2030. Un geste fort pour le mettre à l’abri des convoitises venues d’Europe.

Selon Nice-Matin, la pépite attise déjà les regards : clubs français, allemands, suisses… tous surveillent son évolution. Cette saison, il compte cinq apparitions toutes compétitions confondues, dont une en Ligue des Champions. L’annonce sera officielle dans les prochains jours. Le nouvel entraîneur de l’équipe, Sébastien Pocognoli pourra compter sur lui pour de nombreuses saisons.