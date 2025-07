FLASH Mercato : C’est fait, le SC Braga fait craquer le PSG

Annoncée ces derniers jours, l’affaire s’est très vite résolue entre les dirigeants du PSG et leurs homologues du SC Braga. Un jeune milieu de terrain quitte la capitale française pour rejoindre les rangs des Arcebispos[.

Mercato : Le PSG prête Gabriel Moscardo à Braga

Une nouvelle preuve du rapprochement entre le Paris Saint-Germain et le SC Braga. Un peu plus d’un an après avoir cédé temporairement Cher Ndour au club portugais, le nouveau champion d’Europe vient de prêter un nouveau joueur à la formation portugaise : Gabriel Moscardo.

« L’international brésilien U20 de 19 ans arrive en prêt du PSG jusqu’à la fin de la saison, sans clause libératoire », précise le communiqué officiel de la formation de Braga. Prêté la saison dernière au Stade de Reims, le milieu de terrain n’aura joué que dix matches toutes compétitions confondues, notamment en raison de nombreuses blessures.

Présent aux États-Unis avec le groupe de Luis Enrique pour la Coupe du Monde des Clubs, le joueur de 19 ans n’a pas disputé une seule minute lors de la compétition organisée par la FIFA. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, l’international espoir brésilien ne jouera pas avec le PSG lors de l’exercice 2025-2026.

Ce samedi, Gabriel Moscardo s’est en effet engagé en faveur du SC Braga dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. En quête de temps de jeu, l’ancien milieu défensif des Corinthians pourrait s’affirmer comme un renfort de poids pour le club portugais. Le Paris SG l’envoie ainsi poursuivre sa progression à Braga, club portugais affilié à QSI, pour se relancer lors de l’exercice à venir. Un nouveau départ pour tenter de convaincre. Avant peut-être d’intégrer l’équipe de Luis Enrique.