USG-OM : De Zerbi se renforce, un titulaire de retour !

L’OM tentera de battre l’Union Saint-Gilloise ce mardi soir en Ligue des champions. Roberto De Zerbi pourra même compter sur un renfort de taille pour ce choc européen.

OM : Bonne nouvelle avant USG, De Zerbi récupère Hojbjerg

L’Olympique de Marseille se déplace en Belgique avec un objectif clair : s’imposer face à l’Union Saint-Gilloise. Cette rencontre prévue ce mardi soir (21h) au Lotto Park revêt une importance capitaine pour les Olympiens. Un succès permettrait de conserver leur chance de qualification en Ligue des champions.

Et avant ce choc européen, l’entraîneur Roberto De Zerbi enregistre une bonne nouvelle. Il récupère un renfort de poids dans son effectif. Le compte La Minute OM sur X le confirme, le milieu de terrain Pierre-Emile Hojbjerg a repris l’entraînement avec le groupe à la veille du voyage en Belgique.

Un groupe toujours décimé par des blessures

Son retour fait du bien à l’OM et son coach. Car l’international danois avait manqué la dernière confrontation face au LOSC (défaite 1-0) en Ligue 1. Pierre-Emile Hojbjerg avait été écarté à cause de la grippe. Il semble désormais complètement rétabli et prêt à démarrer le choc contre l’USG.

Toutefois, l’effectif de De Zerbi reste décimé par des absences de longue date. Facundo Medina et Amine Gouiri sont toujours à l’infirmerie. Même son de cloche pour Hamed Junior Traoré. Leurs indisponibilités continuent de peser sur les choix tactiques du technicien italien.

