Mercato OM : C’est confirmé, De Zerbi menacé de limogeage

Les récentes contre-performances de Roberto De Zerbi et son OM vont laisser des traces. L’entraîneur italien se retrouve sous une forte pression avant le match contre l’Union Saint-Gilloise.

Mercato OM : Les choix tactiques de De Zerbi peinent à convaincre

L’avenir de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille devient de plus en plus préoccupant. La cause ? Son OM enchaine des résultats décevants. Les Olympiens ont été accrochés par Toulouse (2-2) avant de s’incliner face au LOSC (1-0). Ils sont désormais distancés dans la course au titre. Le RC Lens et le PSG domine le classement.

Cette mauvaise passe place De Zerbi dans une situation délicate. La pression s’accentue sur l’entraîneur de l’OM avant deux rencontres capitales : l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions et l’AS Monaco en Ligue 1. Si cette mauvaise série venait à poursuivre, le technicien de 46 ans se retrouverait immédiat sur un siège inconfortable, au risque d’être limogé ?

À voir

Mercato RC Lens : Accord conclu pour Haidara ?

Lire aussi : Bombe à l’OM : Roberto De Zerbi limogé avant l’hiver ?

Le public marseillais était initialement tolérant envers De Zerbi arrivé en juillet 2024 dans la peau du sauveur. Mais de nombreux supporters commencent à perdre patience. Ses choix tactiques et son coaching, souvent basés sur l’instinct, suscitent de plus en plus d’interrogations.

Une victoire impérative contre l’Union Saint-Gilloise

La Provence le confirme, le technicien italien « tourne en rond avec son milieu » et ses décisions peinent à convaincre, même au sein de son vestiaire. Une source proche du club rapporte même que « ça fait plusieurs matchs que ça ne marche plus ». Pour préserver son crédit et son siège à l’OM, De Zerbi doit impérativement réagir.

La première étape se joue ce mardi face à l’Union Saint-Gilloise. Une victoire est essentielle pour maintenir les chances de qualification en Ligue des Champions. Elle offrirait aussi un précieux répit à De Zerbi avant la trêve hivernale. L’avenir de l’Italien, lié à l’OM jusqu’en 2027, dépendra sans doute désormais de sa capacité à renouer rapidement avec le succès.

Lire la suite sur De Zerbi :

OM : La promesse XXL de Roberto De Zerbi avant Lille

À voir

INFO Mercato : Paris confirme pour N’Golo Kanté !

OM : Un renfort de taille débarque pour Roberto De Zerbi

Grosse surprise à l’OM : Roberto De Zerbi dévoile tout !