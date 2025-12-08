Mercato ASSE : Stassin, une offre importante en préparation

Le Paris FC va-t-il sortir le chéquier pour arracher Lucas Stassin à l’ASSE cet hiver ? Possible, car le club appartenant au milliardaire Antoine Arnault se préparerait pour recruter un buteur.

Le Paris FC en panne offensivement

Le Paris FC et les gros moyens de son propriétaire, la famille Arnault, a du mal à se hisser dans le haut du classement en Ligue 1. L’équipe promue est 14e avec seulement 16 points au compteur en 15 journées de championnat. Pire, elle se rapproche dangereusement de la zone de relégation. Elle n’a que 4 points de plus que l’AJ Auxerre, l’actuel barragiste.

En effet, les Parisiens sont sur une série négative. Ils ont concédé 4 défaites et trois nuls, pour une seule victoire, lors de leurs huit derniers matchs. Ni les recrues offensives (Moses Simon, Willem Geubbels et Jonathan Ikoné) ni les attaquants de la saison dernière (Jean-Philippe Krasso, Mathieu Cafaro, Ilan Kebbal et Nouha Dicko) ne sont assez décisifs cette saison.

Mercato ASSE : Le PFC prêt à mettre le prix pour Stassin cet hiver ?

Une situation qui pousse la direction du Paris FC à envisager le recrutement d’un vrai buteur cet hiver, selon les informations de L’Equipe. Et le nom de Lucas Stasssin est tête de liste. Sollicité pendant le mercato d’été, il avait été bloqué par l’AS Saint-Etienne. Mais cet hiver, le club ligérien est ouvert au départ de l’attaquant belge, dont Eirik Horneland se passe désormais.

Les responsables de Kilmer Sports Ventures seraient prêts à se séparer de lui en cas d’offre intéressante. Et justement, le quotidien sportif croit savoir qu’Antoine Arnault devrait sortir le chéquier pour renforcer offensivement l’équipe de Stéphane Gilli en janvier.

La question qui revient avant l’ouverture officielle du mercato d’hiver est : combien le club de capitale va mettre sur la table pour arracher Lucas Stassin l’ASSE ? En tout cas, il faut au moins 20 millions d’euros pour faire bouger les lignes dans le Forez.

