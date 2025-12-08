Mercato FC Nantes : C’est terminé pour Luis Castro à Nantes !

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro n’est plus en odeur de sainteté à Nantes. Un nouvel entraîneur est recherché.

Mercato FC Nantes : Luis Castro sur la sellette !

Le FC Nantes pourrait encore changer d’entraîneur. Oui, encore. Le club, habitué aux secousses sur son banc, pourrait recruter un nouveau coach. Luis Castro, arrivé l’été dernier, paie ses résultats : deux victoires seulement, une dix-septième place, et une équipe qui s’enlise dans la crise. Selon L’Équipe, le coach portugais se serait même isolé en interne. Une rupture, presque.

Les dirigeants nantais cherchent désormais un successeur à Luis Castro. Selon Ouest-France, ils placent Will Still tout en haut de leur liste. Ce dernier est un visage connu en France. Il s’est révélé au Stade de Reims, puis a pris les commandes du RC Lens la saison passée. Désormais libre, depuis son départ de Southampton, le technicien belgo-britannique pourrait prendre les rênes du FC Nantes.

Ouest-France parle même d’un possible départ de Castro dans les prochaines heures. Peut-être dès ce lundi 8 décembre. Et dans la foulée, l’état-major nantais pousserait pour Still. Le coach n’est pas fermé à l’idée de venir à la Beaujoire. Le dossier pourrait d’ailleurs se débloquer très vite. Si tout s’accélère, Nantes pourrait se présenter à Angers vendredi soir en Ligue 1, puis à Concarneau en Coupe de France le 21 décembre, avec un nouvel entraîneur sur son banc.

