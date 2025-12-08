Mercato FC Nantes : Officiel, une recrue débarque à Nantes !

La direction du FC Nantes tient sa nouvelle recrue. Deiver Machado s’est officiellement engagé avec les Canaris.

Mercato FC Nantes : Une recrue est arrivée à Nantes

Deiver Machado rejoint le FC Nantes. Le latéral colombien quitte le Racing Club de Lens pour chercher du temps de jeu, et surtout pour garder une chance d’aller au Mondial. Nantes l’attendait depuis plusieurs jours. L’accord est désormais signé et cet indésirable du RCL est la nouvelle recrue du club nantais.

Le joueur de 32 ans quitte donc le club artésien, où son contrat courait jusqu’en 2026. Les rumeurs circulaient depuis quelques jours. Le tacticien du RC Lens, Pierre Sage l’avait même confirmé en conférence de presse : l’opération devait se conclure sans délai. C’est fait. « Le FC Nantes et Deiver Machado sont parvenus à un accord concernant l’arrivée du latéral gauche colombien, engagé en tant que joker pour une durée de deux ans et demi (jusqu’à la fin de la saison 2027-2028). », a indiqué le FCN dans un communiqué.

Les Kita ont lâché 300 000 € pour sceller le deal. Les Jaunes et Verts vont payer 100 000 € de bonus si le maintien en Ligue 1 se confirme. Et Machado arrive comme joker médical, pour aider le 17e du championnat.

