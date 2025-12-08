Athletic – PSG: Bonne nouvelle avant le déplacement à Bilbao

Ce mercredi ce soir, le PSG se déplace sur le terrain de l’Athletic Bilbao pour le compte de la 6e journée de Ligue des Champions. À deux jours de cette rencontre, Luis Enrique a reçu de bonnes nouvelles en provenance du Pays basque.

D’importantes absences à Bilbao face au PSG

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain se déplace à Bilbao dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions pour affronter l’Athletic. Un match pour lequel l’entraîneur Ernesto Valverde du club espagnol ne pourra pas compter de plusieurs joueurs importants.

Lisez aussi : Mercato PSG : Bombe ! Le Real ouvre la porte pour Rodrygo

À voir

Mercato OM : C’est confirmé, De Zerbi menacé de limogeage

En effet, à Mamés, le coach de l’Athletic va devoir faire sans Aymeric Laporte. Sorti sur blessure contre l’Atlético Madrid et l’Athletic, le défenseur central a un souci musculaire, qui le privera sans doute du match contre le Paris SG, à en croire le communiqué de son club.

« Le défenseur central a dû demander à être remplacé en première période. Le joueur Aymeric Laporte a été remplacé à la 33e minute du match disputé à San Mamés contre l’Atlético de Madrid après avoir subi une blessure musculaire au niveau des ischiojambiers de la jambe gauche. Son état reste à évaluer», indique l’Athletic Bilbao.

La durée de l’indisponibilité d’Aymeric Laporte n’est pas encore connue, mais l’ancien joueur de Manchester City ne sera pas de la fête contre le PSG. Ernesto Valverde devra aussi se passer du premier, titulaire à tous les matchs de Ligue des Champions de l’Athletic cette saison, Aitor Paredes. L’international espagnol de 22 ans a écopé de 3 cartons jaunes sur les 5 premières journées, et sera donc suspendu face aux hommes de Luis Enrique.

À voir

Mercato ASSE : Stassin, une offre importante en préparation

La défense basque est donc décimée à deux jours de recevoir le Champion d’Europe en titre. Par ailleurs, Inaki Williams et Maroran Sannadi seront eux aussi absents. Le premier, capitaine de l’équipe qui compte cette saison 12 matchs toutes compétitions confondues, est touché aux adducteurs, quand le second (9 matchs TCC) est lui blessé au genou.

Lisez aussi : Mercato PSG : Une pépite veut claquer la porte !

Un vrai casse-tête pour Valverde malgré la victoire récente face à l’Atlético en Liga. Pour rappel, le Paris Saint-Germain occupe actuellement la deuxième place au classement avec 12 points derrière Arsenal FC.

Lire aussi sur le PSG

Mercato : Le PSG tranche pour l’avenir de Safonov face à la polémique

À voir

Mercato FC Nantes : Officiel, une recrue débarque à Nantes !

PSG : Grosse polémique autour de Zabarnyi !

Mercato PSG : Al-Khelaïfi lâche 50M€ pour Marcus Rashford !