Mercato AS Monaco : Vers un départ de Krépin Diatta ?

Arrivé à l’AS Monaco en janvier 2021, Krépin Diatta pourrait changer d’air cet été. L’international sénégalais de 26 ans se plaint de son manque de temps de jeu et envisage un départ pour une nouvelle aventure.

Mercato AS Monaco : Krépin Diatta prêt à partir ?

Arrivé en tant que jeune prodige en provenance du FC Bruges, Krépin Diatta a connu des débuts impressionnants à l’AS Monaco, avec un temps de jeu conséquent. Par la suite, il a perdu sa place de titulaire en raison de certaines circonstances. La saison dernière, il a par exemple disputé 23 matchs toutes compétitions confondues, totalisant seulement 713 minutes de jeu. Selon les informations de Nice-Matin, Krépin Diatta n’accepte plus son manque de temps de jeu.

À cet effet, il ne s’opposera pas à un départ dès cet été. Le natif de Dakar serait donc ouvert à une nouvelle destination, avec l’espoir d’obtenir davantage de temps de jeu. Toutefois, il reste attentif quant au choix de son futur club. En effet, l’ailier droit ne souhaite pas rejoindre une équipe peu exposée, de peur de compromettre ses chances de participer à la Coupe d’Afrique des Nations en décembre prochain au Maroc.

C’est pour cette raison que Krépin Diatta aurait rejeté les offres de l’Arabie saoudite et de la Turquie. D’après la même source, il aurait des pistes en Allemagne, en Angleterre, en Italie et en Grèce. Ainsi, le Monégasque pourrait s’ouvrir à l’une de ces destinations et quitter l’AS Monaco dans les prochaines semaines.