ASSE : Déjà une absence majeure contre le Mans FC

L’ASSE est déjà privée officiellement d’un attaquant pour le premier match de l’année 2026. Il est suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

La suspension d’Augustine Boakye, ailier de l’ASSE, a été confirmée par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Il est suspendu automatiquement pour un match à la suite de 5 cartons jaunes. Il avait été averti contre Amiens SC, Pau FC, l’ES Troyes, l’AS Nancy et le SC Bastia.

Mais la sanction prenant effet à partir du mardi 23 décembre, l’attaquant Ghanéen des Verts pourra prendre part au 32e de finale de la Coupe de France, dimanche, face à l’OGC Nice à l’Allianz Riviera.

En revanche, l’entraîneur Eirik Horneland ne pourra pas compter sur ses services dès la reprise du championnat. Plus précisément face au Mans FC, le 3 janvier 2026, lors de la 18e journée de Ligue 2.

Il faut noter qu’Augustine Boakye (25 ans) est un joueur majeur de l’AS Saint-Etienne. Il est auteur de 4 buts et 5 passes décisives en 17 matchs disputés pendant la première moitié de la saison.

