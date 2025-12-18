Mercato FC Nantes : Kita dégote un top joueur en Grèce !

Un jeune milieu de terrain guinéen attise les convoitises des dirigeants du FC Nantes en vue du prochain mercato hivernal. Son prix est connu.

Mercato FC Nantes : Kita lorgne un milieu de terrain guinéen

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita veut piocher en Grèce lors du prochain mercato hivernal pour renforcer l’effectif des Canaris. Selon Ouest-France, Rémy Cabella sera la prochaine recrue du FCN. Ce dernier aurait décidé de quitter l’Olympiakós pour avoir de temps de jeu ailleurs. Tout est sur le point d’être bouclé pour son arrivée à la Beaujoire.

Après lui, une autre pépite serait dans le viseur des dirigeants nantais. Selon les informations de Sport24, Mady Camara fait craquer les recruteurs du FCN. Le milieu de terrain guinéen évolue sous les couleurs du PAOK Salonique et montre de très belles qualités. Cette saison, il a déjà disputé 9 matches de Super League avec son club.

Mais le dossier est complexe. Sous contrat avec le PAOK jusqu’en 2027, le joueur a une valeur marchande un peu élevée pour le FC Nantes. Transfertmarkt l’évalue à 7 millions d’euros. Or, le budget nantais limite les options. Un transfert définitif paraît hors de portée à ce stade. La solution envisagée est le prêt pour tenter d’attirer Camara en Ligue 1, sans déséquilibrer les comptes.

