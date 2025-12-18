ASSE : Le secret de Horneland pour transformer Saint-Étienne

Depuis son arrivée il y a un an, Eirik Horneland imprime sa vision du football à l’ASSE. Entre pressing intense et ambition de créer un vestiaire sain, le coach norvégien dévoile sa méthode pour faire renaître le club forézien.

ASSE : Horneland, une philosophie basée sur l’authenticité et la confiance

Eirik Horneland n’a jamais caché que l’humain prime avant tout dans sa conception du coaching. « La chose la plus importante chez un coach, c’est l’authenticité », explique-t-il. « Je souhaite vraiment le meilleur aux joueurs et qu’ils progressent. Je crée un sentiment de confiance, un environnement sain et une bonne ambiance. Ce sont les qualités essentielles d’un entraîneur. »

Pour Horneland, instaurer cette confiance est la clé pour libérer le potentiel de ses joueurs. Chaque séance d’entraînement, chaque échange est pensé pour renforcer le lien entre le coach et ses hommes. Le Norvégien veut que le vestiaire devienne un lieu où l’excellence collective prime, et où la progression individuelle trouve son élan.

L’influence des grands : de Ferguson à Klopp

Le style de Homeland ne se limite pas aux discours motivants : il s’inspire des plus grands. « Quand j’étais plus jeune, mon idole était Alex Ferguson, je suivais Manchester United et il a fait preuve d’un grand leadership », confie-t-il. Mais c’est Jurgen Klopp qui façonne aujourd’hui son approche tactique : « Je suis très inspiré par Jurgen Klopp pour son football énergétique, intense et par tout ce qu’il représente. »

Pep Guardiola et Luis Enrique figurent aussi parmi ses références, Horneland admirant leur capacité à faire évoluer constamment leurs équipes. « Pep Guardiola a révolutionné le football et il n’a cessé d’évoluer et de se perfectionner. C’est un entraîneur qui aspire toujours à l’excellence. »

Premiers pas marquants sur le banc de l’ASSE

Le début de son aventure stéphanoise a été marqué par une rencontre face au PSG. Malgré une défaite 2-1, Horneland se souvient de ce match avec admiration pour son adversaire : « C’était un vrai plaisir de rencontrer Luis Enrique et sa fabuleuse équipe du PSG. C’était fantastique de les rencontrer de si près et de constater leur travail acharné et leurs qualités exceptionnelles.«

Cette rencontre a confirmé la direction que souhaite donner Horneland à l’ASSE : un football intense, moderne et audacieux, inspiré des plus grands mais adapté aux forces locales. Saint-Étienne retrouve peu à peu son identité, avec un coach qui mise sur la passion, la discipline et la confiance.

