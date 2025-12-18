Mercato Real Madrid : Florentino Pérez dépose Xabi Alonso !

Le Real Madrid a renoué avec la victoire dimanche soir en Liga face à Alavés. Mais Xabi Alonso pourrait tout de même être remercié par Florentino Pérez. Explications.

Mercato Real Madrid : Pedrerol annonce le départ de Xabi Alonso

Deuxième de Liga derrière le FC Barcelone avec quatre points de retard, le Real Madrid ne va pas bien. Le visage présenté par le collectif madrilène fait grincer les dents à travers l’Europe. Ce mercredi soir, c’est difficilement que les Meringues se sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi face à la modeste équipe de Talavera, pensionnaire de troisième division.

Grâce à un doublé de Kylian Mbappé, le Real Madrid a gagné (3-1), mais une nouvelle fois, la prestation collective de l’équipe madrilène a laissé à désirer. Ce qui fait déjà circuler de nombreuses rumeurs sur la situation de Xabi Alonso, l’entraîneur de la Casa Blanca. Pour certains, le successeur de Carlo Ancelotti a très peu de chances d’aller au terme de son contrat, le 30 juin 2028.

À voir

PSG : Safonov, la performance qui menace Chevalier !

Proche du président madrilène Florentino Pérez, le journaliste Josep Pedrerol assure que les jours de Xabi Alonso sur le banc du Real sont désormais comptés. De passage sur le plateau de la célèbre émission El Chiringuito, le présentateur vedette a annoncé le prochain licenciement du technicien espagnol et l’arrivée d’un nouveau coach qui serait déjà trouvé.

Lisez aussi : Real Madrid : Ultimatum fixé à Xabi Alonso, la tension monte

« Il y a un successeur désigné. Le Real Madrid en a un. Le Real Madrid vient de gagner, et bien sûr, il faut analyser comment les choses vont évoluer dans les prochains jours. Il va se passer quelque chose, mais il y a un successeur. Évidemment. Le Real Madrid a déjà quelqu’un en place, ce n’est pas Zidane ; cet homme est au club, et le club le connaît », a déclaré Pedrerol, qui confirme que la direction n’aime pas le visage présenté par l’équipe de Xabi Alonso.

À voir

Mercato OM : Accord conclu pour Ziyad Baha ?

« L’équipe est malade, elle atteint ses limites, et cela inquiète le Real Madrid. La seule question est : quand une décision sera prise, ou si Alonso parviendra à redresser la situation ? (…) Car s’il continue à jouer comme ça, Xabi Alonso ne restera pas. (…) Les méthodes de Xabi Alonso ne satisfont personne, et dans certains cas, il n’y a aucune alchimie entre lui et certains joueurs », a ajouté le journaliste espagnol. Aux dernières nouvelles, une tendance se dégagerait pour l’après-Alonso.

Un duo pour remplacer Xabi Alonso ?

En effet, d’après les renseignements livrés par Defensa Central, si Xabi Alonso venait à être évincé par Florentino Pérez, un duo pourrait prendre place sur le banc du Real Madrid pour le reste de la saison.

Lisez aussi : Bombe au Real Madrid : Départ imminent pour Xabi Alonso !

Ainsi, si la situation actuelle de l’équipe ne change pas, Alvaro Arbeloa, actuellement entraîneur de la Castilla, pourrait prendre la relève avec le soutien d’Antonio Pintus pour la préparation physique. Le média espagnol explique que la direction madrilène voudrait redonner un rôle majeur à Pintus, un peu mis à l’écart par le staff de Xabi Alonso actuellement.

Lire aussi sur Xabi Alonso

Gros coup dur pour Xabi Alonso après le Clasico Real – Barça

À voir

Mercato FC Nantes : Kita dégote un top joueur en Grèce !

Real-Barça : Coup dur pour Xabi Alonso après le Clasico !

Real Madrid – Barça : Xabi Alonso répond cash à Lamine Yamal